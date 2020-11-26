Quinn Nelson isimli bir YouTuber, M1 işlemcili MacBook'ların iPhone ve iPad uygulamalarını çalıştırabiliyor oluşundan faydalanarak, ilginç bir deneye imza attı. Dizüstü bilgisayarına Tesla'nın mobil uygulamasını yükleyen YouTuber, MacBook'u Tesla anahtarı olarak kullanmayı başardı.

ABD merkezli teknoloji devi Apple'ın piyasaya sürdüğü M1 işlemcili yeni MacBook'lar, en çok da performans ve pil ömürleriyle konuşuldu. Ancak bu MacBook'ların dikkat çekici bir özelliği daha var. Bu özellik, MacBook'ların iPhone ve iPad'deki uygulamaları da doğrudan çalıştırabiliyor oluşu. Snazzy Labs isimli bir YouTube kanalının içerik üreticisi olan Quinn Nelson, yeni MacBook'ların bu özelliğinden faydalanarak ilginç bir deney yaptı.

Nelson, Apple tarafından yapılan açıklamaların doğru olduğunu varsayarak, sahip olduğu MacBook'u bir Tesla anahtarı olarak kullanabileceğini düşündü. Aslında bu düşünce mantıken de doğruydu. Çünkü Tesla'nın mobil uygulaması, akıllı telefonların anahtar gibi kullanılabilmesini sağlıyordu. İşte bu durumu denemek isteyen YouTuber, yaptığı çalışmalar sonucunda amacına ulaştı. Nelson, dünyanın en büyük Tesla anahtarını hiçbir sorun yaşamadan kullanmayı başardı.

M1 işlemcili MacBook'u Tesla anahtarı olarak kullanan o YouTuber

Nelson'ın düşüncesi, teoride kolay olsa da pratikte zordu. Çünkü Tesla'nın mobil uygulaması, şu an için MacBook'ların uygulama mağazasında bulunmuyor. Hal böyle olunca da YouTuber, Tesla'nın mobil uygulamasını dizüstü bilgisayarına, manuel olarak yüklemek zorunda kaldı. Bu o kadar kolay bir şey olmasa da YouTuber, uygulamayı dizüstü bilgisayarına yüklemeyi başardı.

Bu arada, YouTuberın MacBook'uyla yaptığı şey, sadece aracının kilidini açmaktan ibaret değildi. Tesla'nın mobil uygulamasında sunduğu her şeyi yapmayı başaran Nelson, MacBook'uyla aracını çalıştırabildi. Bu etkileyici olay, M1 işlemcinin başka bir avantajını da gözler önüne sererken, araba anahtarlarının çok yakında tarih olabileceğinin de açık bir göstergesi olarak karşımıza çıkıyor.

İşte MacBook'un Tesla anahtarı olarak kullanıldığı o anlar