Tesla'dan 'Aniden Hızlanan' Araçlarla İlgili Açıklama Geldi

Geçtiğimiz haftalarda uyarı vermeden hızlanan araçlarıyla gündeme gelen Tesla, nihayet bu iddialara karşı sessizliğini bozdu. Şirket tarafından yapılan açıklamada araçların 'sorunsuz' şekilde çalıştığı vurgulandı.

Hatırlayacağınız üzere elektrikli otomobil üreticisi Tesla, geçtiğimiz haftalarda bazı araçlarının uyarı vermeden hızlandığı gerekçesiyle eleştirilmişti. Beklenmedik bir şekilde hızlandığı söylenen bu 500.000 Tesla markalı araç içinse ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından inceleme başlatılmıştı.

Tesla Model S (2012 ile 2019 arası), Model X (2016 ile 2019 arası) ve Model 3 (2018 ile 2019 arası) araçlarını kapsayan inceleme dâhilinde Tesla cephesinden herhangi bir resmi açıklama gelmemişti. Nihayet sessizliğini bozan şirket, yaptığı açıklamada “Sürücülerin araçlarının aniden hızlandığını iddia ettikleri her olayı araştırıyoruz. Araçların verilerini aldığımız her durumda, otomobilin tasarlandığı gibi çalıştığını doğruladık” ifadelerini kullandı.

Tesla: ‘Araçların düzgün bir şekilde çalıştığını kanıtladık’

Tesla’nın NHTSA da dâhil olmak üzere hükûmet yetkilileriyle uzun zamandır süregelen tartışmalı bir ilişkisi bulunuyor ancak bugünkü açıklamada Tesla, NHTSA’ya karşı şeffaf olduklarını ve beklenmeyen hızlanmalarla ilgili müşteri şikâyetlerini rutin olarak gözden geçirdiklerini söyledi. Bununla birlikte şirket, şikâyetlerin çoğunu yetkililerle tartıştıklarını ve araçların düzgün şekilde çalıştığını kanıtladıklarını belirtti.

Tesla CEO’su Elon Musk, petrol şirketleriyle bağlantılı kişilerin şirket hakkında böyle iddialar yaydıklarını öne sürüyor. Elon Musk, farklı kaynaklarda 'borsa simsarı' olarak nitelendirilen bu kişilerin petrol şirketlerinden aldıkları destekle Tesla’yı zor duruma sokmak istediklerini düşünüyor.

Tesla tarafından yapılan açıklamalar, iddiaların asılsızlığına ve bunun şirket için yapılan bir karalama kampanyası olduğuna işaret ediyor. Yine de şimdiye kadar pek çok Tesla kullanıcısının bu olay dışında Autopilot gibi farklı sorunlardan şikâyetçi oldukları biliniyor. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu iddialar gerçekten de Tesla’yı zor duruma sokmak için mi ortaya atılıyor? Fikirlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.