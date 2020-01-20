SpaceX, Astronotları Roketlere Tesla Model X ile Taşıyacak

SpaceX ve Tesla şirketlerinin CEO’su Elon Musk, uzaya gönderilecek mürettebatın fırlatma rampasına şık bir şekilde gitmesi gerektiğini belirterek yeni bir adım attı. SpaceX'in araçlarıyla uzaya gidecek olan astronotlar, fırlatma rampasına kadar Tesla Model X ile götürülecekler.

Kaliforniya merkezli uzay taşımacılığı şirketi SpaceX, yakın zamanda mürettebatlı görevlere başlamayı planlıyor. Uzaya astronot göndereceği kapsüllerden biri olan Crew Dragon kapsülü üzerinde birçok test yapan SpaceX, bu kapsülün kurtarma sisteminin gerçekten de sorunsuz olarak çalıştığını tüm dünyaya kanıtlamak amacıyla kapsülün uzaya fırlatıldığı Falcon 9 roketini havada patlatıp ilginç bir işe imza attı.

SpaceX’in ve aynı zamanda elektrikli otomobil sektörünün öncüsü Tesla’nın CEO’su Elon Musk, uzaya gönderilecek mürettebatın fırlatma noktasına şık bir şekilde götürüleceğini belirten bir adım attı. SpaceX’in geçtiğimiz günlerde Kennedy Uzay Merkezi’nde yaptığı kıyafet provaları sırasında, görevli astronotları fırlatma noktasına eskiden kullanılan klasik bir 'astrovan' yerine yeni model bir Tesla Model X götürdü.

SpaceX’in gelecekte yapacağı görevlerde mürettebatı fırlatma rampasına Tesla taşıyacak:

Bir SpaceX sözcüsü, geçtiğimiz gün SpaceX’in gelecekteki görevleriyle alakalı yeni bir bilgi verdi. Yapılan açıklamalara göre SpaceX’in gelecekte yapacağı mürettebatlı görevlerde görev alacak mürettebat, fırlatma rampasına kadar Tesla otomobillerle taşınacak. Bunun yanı sıra Boeing, NASA’nın on yıllardır kullandığı Airstream isimli minibüsleri kullanmaya devam edecek.

NASA astronotları Robert Behnken ve Doug Herley, önümüzdeki nisan ayında gerçekleşmesi beklenen mürettebatlı görevlere hazırlanmak amacıyla SpaceX'in düzenlediği etkinliğe katıldılar. Uzay giysilerini giyen astronotlar, fırlatma rampasına gitmek üzere yola çıktılar ancak alışılagelmiş parlak bir astrovanın içerisine binmek yerine, yeni model bir Tesla Model X’e bindiler.

SpaceX, astronotlarının tarzının yanı sıra Crew Dragon kapsülünün güvenliği konusunda da çeşitli çalışmalar yaparak kapsülü mürettebatlı görevlere hazırlamaya çalışıyor. Dün itibarıyla kapsülün acil kaçış sistemini test eden SpaceX, kapsülün bağlı olduğu roketi patlatarak acil kaçış sisteminin düzgün çalıştığını tüm dünyaya gösterdi. Bunun yanı sıra paraşüt testlerini de sıklaştıran ekip, bu yıl içerisinde Crew Dragon görevlerini başlatmayı planlıyor.