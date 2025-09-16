Tesla, uygun fiyatlı Cybertruck modelini satıştan kaldırdı

Tesla, Cybertruck’ın arkadan çekişli, en uygun fiyatlı modelini web sitesinde satıştan kaldırdı. Satışa sunulmasından sadece 5 ay sonra gelen bu kararın arkasında, 70 bin dolarlık fiyata rağmen eksik özellikler ve düşük talep yatıyor.

Tesla, Cybertruck'ın en uygun fiyatlı modeli olan arkadan çekişli (RWD) versiyonunu sessizce satıştan kaldırdı. Bu karar, araç nisan ayında satışa çıktıktan sadece aylar sonra, resmi bir duyuru yapılmadan gerçekleşti. Artık yalnızca daha pahalı dört tekerlekten çekişli (AWD) ve Cyberbeast versiyonları sipariş edilebilir durumda.

Modelin satıştan kaldırılmasının ardındaki temel neden, beklenenin üzerinde olan fiyatı ve zayıf satış performansı. 70.000 dolarlık bir fiyata sahip olan RWD versiyonu; havalı süspansiyon, arka ekran ve otomatik bagaj kapağı gibi bazı önemli özelliklerden yoksun bırakılmıştı. Bu durum, potansiyel alıcıların daha pahalı ancak daha donanımlı AWD modeline yönelmesine neden oldu.

Bu gelişme, Tesla'nın Cybertruck hedeflerine ulaşmakta zorlandığının bir göstergesi olarak yorumlanıyor. Aracın ikinci çeyrek satış rakamları beklentilerin altında kaldı ve genel talep, özellikle yüksek fiyatlandırma nedeniyle istenen seviyeye ulaşamadı. En ucuz versiyonun bile pazarda tutunamaması, Cybertruck için yeni bir strateji ihtiyacını ortaya çıkarabilir.