Tesla Otomobillere "Yılbaşı Güncellemesi" Geliyor: İşte Duyurulan Özellikler

Tesla, otomobilleri için 2025 Holiday Update güncellemesini duyurdu. Bu güncelleme ile Tesla otomobillere tonla yeni özellik gelecek. İşte o özellikler...

Eray Kalelioğlu Eray Kalelioğlu / Sr. Content Editor

Dünyanın önde gelen elektrikli otomobil üreticilerinden Tesla, tüm müşterilerini ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı. Şirketin açıklamasında, Tesla otomobiller için "2025 Holiday Update" isimli yazılım güncellemesinin çok yakında yayımlanacağı belirtildi. Böylelikle Tesla otomobil sahipleri, yepyeni özelliklerle tanışma imkânı yakalamış olacaklar.

Peki Tesla'nın 2025 Holiday Update güncellemesi ile Tesla otomobillere gelecek yenilikler neler? Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

2025 Holiday Update güncellemesi ile Tesla otomobillere gelecek yeni özellikler:

Grok, navigasyon sistemine entegre olacak:

Başlıksız-1

Tesla otomobillerin navigasyon sistemi, yeni güncelleme ile Grok'a entegre çalışacak. Grok, oluşturduğunuz rotaya duraklama noktaları ekleyip, kişisel seyahat asistanınız gibi kullanılabilecek.

Fotoğraf Kabini ile otomobil içinde fotoğraf çekmek eğlenceli hâle gelecek:

Başlıksız-1

Toybox uygulamasından ulaşılabilecek Fotoğraf Kabini özelliği ile Tesla sahipleri, araçlarının içerisinde birbirinden eğlenceli filtre ve etiketlerin bulunduğu selfie çekimleri yapabilecekler.

Köpek modu aktifken iPhone'lar için yeni Canlı Etkinlik bildirimleri:

Başlıksız-1

iPhone sahipleri, Köpek modu aktif olduğu zaman Canlı Etkinlik bildirimleri almaya başlayacaklar. Bu bildirimlerle hem araç içinden canlı yayın gerçekleştirilecek hem de ortam sıcaklığı ve köpeğin ne zamandır araç içinde olduğu bilgisi verilecek.

Noel Baba modu yenilendi:

Başlıksız-1

2025 Holiday Update ile Tesla otomobillerdeki Noel Baba modu yenilenmiş olacak. Özelliğe Toybox üzerinden ulaşılabilecek.

Işık Gösterisi modu güncelleniyor:

Başlıksız-1

Tesla otomobillerin entegre veya bağımsız biçimde ışık gösterisi yapmalarını sağlayan Işık Gösterisi modu, "Jingle Rush" isimli yeni bir versiyona ev sahipliği yapacak.

Özelleştirilmiş avatarlar:

Başlıksız-1

Tesla sahipleri, araçlarının avatarlarını modifiye edebilecekler. Gövde kaplamaları, cam filmleri, plakalık gibi özeleştirme seçenekleri sunulacak. Bu özelliğe de Toybox uygulamasından ulaşılacak.

Tesla otomobillere ulaşacak diğer yenilikler:

  • Navigasyon sistemi iyileştirilecek.
  • Tesla Supercharger'lar için 3B görüntüleme modu gelecek.
  • Telefonun arabada bırakılması durumunda uyarı sesi olacak.
  • Sürücüler, konuma göre şarj limitleri belirleyebilecekler.
  • SpaceX ISS Docking Simulator isimli yeni bir oyun geliyor.
  • Kablosuz şarj pedlerinin kullanımı özelleştirilebilecek.
  • Spotify uygulaması iyileştirildi.
  • Yeni kilit sesi seçenekleri gelecek.
  • Light Sync özelliği için yeni bir mod eklenecek.
  • Dashcam klipleri artık hız, direksiyon açısı ve otonom sürüş durumu gibi ek ayrıntılar gösterecek.
Tesla tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 Holiday Update güncellemesi, bölge ve araçların donanım türüne göre değişiklik gösterebilecek. Şirket, güncelleme takviminin nasıl sürdürüleceğine ilişkin bir açıklama yapmadı.

