Testere serisinin uzun zamandır beklenen yeni filmi Testere 10’un fragmanı yayınlandı.

Hollywood’un en popüler gerilim serilerinden biri olan Testere serisinin son filmi, bundan 6 yıl önce vizyona girmişti. Devam filmi olan Testere 10 sonunda geliyor ve fragmanı da yayınlandı. Fragmanda serinin ilk filmlerinden çok sevilen birkaç karakterin dönüş yapıldığı görülüyor.

6 yıl önce gelen Jigsaw filminde 10 yıl önce ölmüş olan Jigsaw katilinin yöntemini taklit eden bir dizi cinayeti izlemiştik. Bu film ise Testere 6 ve The Final Chapter filmleri arasındaki zaman dilimlerinde yer alıyor, yani geçmişteyiz.

En önemlisi ise orijinal Jigsaw’ı tekrar görüyoruz! İşte Testere 10 fragmanı:

Film, Jigsaw'un kanserini tedavi etmek için deneysel bir ameliyat için Meksika'ya gitmesini, ancak operasyonun bir aldatmaca olduğunu keşfetmesini ve operasyondan sorumlu kişileri ikonikleşmiş oyunlarına dahil etmesini anlatıyor.

Testere 10’un oyuncu kadrosunda serinin deneyimli oyuncularından Shawnee Smith, Amanda Young rolüyle yer alırken, Synnøve Macody Lund, Michael Beach ve Steven Brand de yer alıyor. En önemlisi ise dediğimiz gibi Tobin Bell, Jigsaw rolüyle geri dönüyor.

Seriden SPOILER:

Jigsaw’ın öldükten sonra mucizevi bir şekilde geri dönmesi saçma olacağından senaristlerin Jigsaw’ı bize tekrar izletmek için böyle geçmişe gitmeli bir hikâye seçmeleri oldukça mantıklı. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.