Testere serisinin dokuzuncu filmi olarak gösterime girecek olan 'Spiral: From The Book of Saw'un fragmanına ait görüntüler Reddit'te ortaya çıktı. Filmin hikâyesini yazan Chris Rock, aynı zamanda Samuel L. Jackson'la birlikte başrolde yer alıyor.

İlk filminin yayınladığı günden bu yana çok sayıda hayran kazanan Testere serisinin dokuzuncu filmi olarak karşımıza çıkacak 'Spiral: From the Book of Saw' (Testere'nin Kitabından: Spiral) filminin fragmanından bazı görüntüler Reddit'te yayınlandı.

David Fincher'ın kült hâline gelmiş gerilim filmi Seven'a benzeyen fragmanda, Chris Rock 'ın yanı sıra Samuel L. Jackson ve Max Minghella gibi yıldızlar da yer alıyor. Rock, aynı zamanda filmin hikâyesini yazdı. Darren Lynn Bousman tarafından yönetilen filmin fragmanına bakılırsa polis rolündeki Rock, James Wan'ın Testere filmlerindeki sert havayı değiştirerek biraz mizah katıyor.

Filmde mizah unsurları da yer alacak:

Rock, daha önce IGN'ye verdiği bir röportajda Testere'yi çok sevdiğini ancak filmde neredeyse hiç mizah olmadığını söylemişti. Rock, yeni Testere'nin de öncekiler gibi kanlı ve korkunç olacağını, bununla birlikte filmde bir tutam mizahın da yer alacağını belirtmişti.

Spiral'ın fragmanından anlaşıldığı kadarıyla bu seferki katil; suçluları değil, polisleri öldürüyor. Bununla birlikte, öldürülen kişilerin aslında suçlu olduklarının ortaya çıkması gibi, polislerin de benzer bir nedenle hedef alınıp alınmadığı belli değil. Bunun yanı sıra, katilin yeni bir katil olup olmadığı ve eski ölümcül oyunu yalnızca devam ettirip ettirmediği de belirsiz.

Spiral: From the Book of Saw'un 15 Mayıs 2020'de ABD'de gösterime girmesi bekleniyor. Öncesinde 23 Ekim 2020'de gösterime gireceği açıklanan film, benzer dönemde vizyona girecek Halloween Kills ile rekabetten dolayı daha erken gösterime girecek.

Sekizinci Testere filmini yöneten Peter Spierig ve Michael Spierig'in dokuzuncu film için çalışmayacaklarını açıklamalarının ardından, 2018 yılında filmin yapımcısı Lionsgate yeni film için kolları sıvadı. Filmde Samuel L. Jackson, Chris Rock'ın babası rolünde oynarken Max Minghella'ysa Rock'ın polis ortağı rolünde.

Güncelleme: Filmin fragmanına ait görüntüler kaldırıldı

Filmin fragmanına ait görüntüler YouTube ve Reddit'ten saat 22.30 itibarıyla kaldırıldı. Konu hakkındaki gelişmeleri anbean takip ederek sizlerle paylaşıyor olacağız. Kaçırmamak için takipte kalın.