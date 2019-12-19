Amazon Studios tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz günlerde Türkiye'de de vizyona giren "The Aeronauts" filmi, bugüne dek görülmemiş bir gösterime sahip oldu. Bir sıcak hava balonunun üzerine yerleştirilen dijital ekran, filmi 336 metre kare alana yayılan seyircilere gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde "The Aeronauts" (Balon Pilotları) isminde bir film vizyona girdi. Amazon Studios tarafından vizyona sunulan bu film, James Glaisher isimli bir bilim insanının hikayesini anlatıyor. Gerçek bir hikayenin anlatıldığı bu filmdeki söz konusu bilim insanı, bir sıcak hava balonuyla daha önce hiç çıkılmamış bir yüksekliğe ulaşmayı hedeflemekteydi.

İlginç bir hayat hikayesinin anlatıldığı bu film için şimdi Los Angeles'ta, bugüne dek görülmemiş bir gösterime imza attı. Amazon Studios, vardığı anlaşmalarla bu filmi, bir sıcak hava balonu üzerinde sinemaseverlerle buluşturdu. CSM Live isimli bir şirket, sıcak hava balonunun üzerine yerleştirdiği dijital ekranla, filmin tamamen gökyüzünde oynatılabilmesine imkan sağladı. Yaşanan olay, görenlerde hayranlık uyandırdı.

Sıcak hava balonunun üzerinde bulunan dijital ekran, yerden yaklaşık 30 metre yüksekteydi. 336 metre karelik bir alandan izlenebilen ekran ise tam 76.752 piksel büyüklüğündeydi. Film, sıcak hava balonunun yanı sıra, iki dev ekranda daha gösterildi. Üstelik bu özel gösterim için ziyaretçilere, kablosuz kulaklıklar da dağıtıldı. Hal böyle olunca da sinemaseverler, bugüne dek eşi benzeri görülmemiş bir deneyim yaşamış oldular.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan CSM Live'dan Stacey Knight, bu aktivitenin bugüne dek görülmemiş bir şey olduğunu, ayrıca kullandıkları teknolojilerin şirketin geldiği noktayı gösterdiğini ifade etti. Amazon Studios tarafından hazırlanan ve her saniyesiyle sinemaseverleri sürükleyen The Aeronauts'un böyle bir gösterimi hak ettiğini vurgulayan Knight, sıcak hava balonlarındaki film gösterimlerinin ilerleyen dönemlerde daha da yaygınlaşabileceğini belirtti.

Bir pick-up'a bağlanan sıcak hava balonu, Los Angeles'taki gösterimin ardından Arizona'ya doğru yola çıktı. Böylelikle ABD'deki diğer sinemaseverler de bu sıcak hava balonunda gösterilen filmi izleme ve farklı bir deneyim yaşama imkanı bulmuş olacaklar.