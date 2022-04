Mart ayının başında vizyona giren The Batman için Warner Bros.'dan müjdeli haber geldi. The Batman için devam filmi, yani The Batman 2 resmen duyuruldu.

DC sinematik evreninin en popüler süper kahramanlarından Batman'in bu yıl çıkış yapan filmi tüm dünyada beğeni topladı. Uzun süredir yeni filmler ile karşımıza çıkmayan Batman'i tekrar seyirci ile buluşturan dağıtımcı Warner Bros. Pictures ve yapımcı DC Film, elde ettikleri hasılat ve topladıkları geri dönüşten memnun olacaklar ki The Batman'e devam filmi yapmaya karar verdiler. The Batman 2 resmen duyuruldu! Las Vegas'taki CinemaCon etkinliğini bu duyuru ile açan Warner Bros., yeni film ile ilgili bilgiler de verdi. Vizyona girdikten sonra dünya genelinde 759 milyon dolar hasılat elde eden ve hala sinemalarda yer alan filmi HBO Max'te de yayınlayan yapımcı, platformdan da olumlu dönüş aldı. Buna göre The Batman, izlenme oranlarıyla platformdaki filmleri kısa sürede geride bıraktı. Robert Pattinson'ın başrollüğünde: The Batman 2 Etkinlikte yapılan açıklamaya göre bu yıl çıkış yapan The Batman'de olduğu gibi devam filminde de başrolü Robert Pattinson oynayacak. Yönetmen de 2. filmde değişmeyecek. Matt Reeves, The Batman 2'nin yönetmeni olarak kamera arkasında yerini alacak. Etkinlikte The Batman 2'yi duyuran isim de yönetmen Mat Reeves olurken, geriye kalan kadro ile ilgili net bir bilgi yok. Reeves, yaptığı açıklamaya "Bu benim için heyecan verici" diyerek başlarken, Batman karakterinin büyük bir hayranı olduğunu ve "bir sonraki bölümde bu dünyaya geri dönmek için heyecanlı olduğunu" söyledi. Filmin çıkış tarihi ve çekimlerin ne zaman başlayacağı henüz bilinmiyor.

Kaynak : https://www.cnet.com/culture/entertainment/the-batman-getting-a-sequel-starring-robert-pattinson/#ftag=CADf328eec

