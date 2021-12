Merakla beklenen The Batman filminden yeni detaylar paylaşıldı. Yönetmen Matt Reeves, filmde göreceğimiz Batman'in şu ana kadarki en korkunç Batman olacağını belirtti.

The Batman, önümüzdeki yılın en çok beklenen filmlerinden biri. 4 Mart 2022’de vizyona girecek olan yapım, DC evreninin en çok sevilen karakterlerinden biri olan Batman’in farklı bir versiyonunu beyaz perdeye yansıtacak. Zaten yayımlanan fragmanlarda da filmin yüksek düzeyde ‘aksiyon’ içereceğini görmüştük.

Şimdi de filmin yönetmeni Matt Reeves, Batman karakterinin nasıl olacağı ile ilgili yeni açıklamalarda bulundu. Reeves verdiği demeçte, Robert Pattionson tarafından canlandırılacak olan yeni kara şövalyenin, şu ana kadar beyaz perdede karşılaştığımız Batman’lerden çok daha korkutucu olacağını belirtti.

“Gördüğünüz en korkunç Batman”

Daha önce Cloverfield ve Let Me In gibi korkutucu filmleri de yöneten Reeves, yaptığı açıklamalarda yeni Batman’i ‘şu ana kadar gördüğünüz en korkunç Batman’ olarak nitelendirdi. Reeves’e göre Pattinson’un canlandırdığı kahraman, Gotham gecelerinde Catwoman ve the Penguin gibi suçlulara terör estirecek ve daha önce görülmemiş bir Batman’i beyaz perdeye yansıtacak.

55 yaşındaki ünlü yönetmen bununla ilgili Total Film Magazine’ye yaptığı açıklamalarda, “Bence bu film, şu ana kadar karşılaşacağınız en korkutucu Batman’i size gösterecek. Bunun sebebi ise Batman’ın Gotham’da yaptığı korkutucu şeyler” ifadelerini kullanırken şunları da sözlerine ekledi: “Daha önce böyle bir Batman filmi yapılmamıştı. Bu filmdeki kötü karakterler de en az Batman kadar korkutucu. Yapımın bir aksiyon, dedektiflik ve psikolojik gerilim hikâyesi olduğunu söyleyebilirim. Bu da onu şu ana kadar yapılan Batman filmlerinden farklı bir yere koyuyor.”

“Tuhaf bir yaratık”

Batman karakterine can veren Robert Pattinson da yaptığı açıklamalarda Batman’i ‘intikam peşinde ve pervasız bir rock yıldızı havasında olan tuhaf bir yaratık’ olarak nitelendirdi ve bu tarz bir Batman’in daha önce görülmediğine vurgu yaptı: “Batman ile Bruce Wayne arasında büyük bir fark var. Bruce’un kişiliği üzerinde fazla kontrolü yok. Her gece Batman kıyafetinin içinde kayboluyor ve suçluları avlıyor. Bu sebeple onu ‘tuhaf bir yaratık’ olarak görüyorum.”

Yayımlanan fragmanlara ve yapılan açıklamalara bakacak olursak, bizi oldukça kasvetli ve gerilimli bir Batman filminin beklediğini söyleyebiliriz. Tabii bu yapımın Christopher Nolan’ın çektiği The Dark Knight üçlemesi kadar iyi olup olmayacağını bilemiyoruz; ancak filmin başarılı oyunculardan ve film ekibinden oluşması, oldukça merak uyandırıcı kötü karakterlere ve görüntülere sahip olması birçok sinema tutkununun beklentilerini yükseltiyor.