Bu yılın en çok beklenen filmlerinden biri olan Spider-Man: No Way Home filminin başrolü Tom Holland ilginç açıklamalarda bulundu. Holland, daha önce Spider-Man karakterine hayat veren Andrew Garfield ve Tobey Maguire ile bir WhatsApp grubuna sahip olduklarını ifade etti.

Yılın en çok beklenen filmleri arasında yer alan Spider-Man: No Way Home, önümüzdeki hafta, yani 17 Aralık Cuma günü vizyona girecek. Gişe rekorları kırması beklenen bu yapım, birçok insan tarafından heyecanla bekleniyor. Tabii filmle ilgili hâlen birçok sır olduğunu da söylemek gerek. Bunlardan en büyüğü ise daha önce Spider-Man karakterine hayat veren Tobey Maguire ve Andrew Garfield’ın filmde olup olmayacağı.

Şimdi de Spider-Man karakterine hayat veren Tom Holland bu konuyla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu. Holland, rol arkadaşı Zendaya ile birlikte katıldığı bir röportajda, Andrew Garfield ve Tobey Maguire ile bir WhatsApp grubu kurduklarını ifade etti.

"Spider-Man WhatsApp grubu kurduk"

Holland, filmle ilgili BBC Radio 1’de bir röportaja katıldı. Ünlü oyuncu konuyla ilgili verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı: “Gerçekten bir WhatsApp grubumuz var. Bir süre önce bir Japon restoranında Tobey Maguire’ye rastladım ve onun numarasını aldım. Daha sonra da üç Spider-Man’i içeren bir WhatsApp grubu kuruldu.”

Ek olarak Holland, grubu kendisinin kurduğunu itiraf etti ve bu Spider-Man grubu ile ilgili şaka yaparak şunları aktardı: “Evet, bu grubu ben kurdum. Onlara artık birbirimizin numaralarına sahip olduğumuz için ‘Hadi bir WhatsApp grubu kuralım!’ dedim. Daha sonra da grubu kurdum; ancak şu ana kadar bu grupta yalnızca benim konuştuğumu söyleyebilirim.”

Ayrıca İngiliz oyuncu röportaj sırasında Andrew Garfield ve Tobey Maguire ile aynı gün karşılaştıklarını da sözlerine ekledi: “Andrew ve Tobey’i o kadar iyi tanımıyorum. Ancak geçtiğimiz haftalarda Andrew ile bir partide karşılaşmıştık. Bundan 20 dakika sonra da başka bir partiye gittim ve Tobey Maguire ile karşılaştım. Oldukça ilginçti. Bu muazzam oyuncularla bir gün aynı filmde yer almak güzel olurdu. Kimse bana inanmayacak biliyorum ama Spider-Man: No Way Home o film değil.”

Holland röportajında iddiaları reddeden açıklamalar yapsa da birçok insan, sızan görüntüler ve söylentiler sebebiyle hâlâ Garfield ve Maguire’ın filmde olacağını gönülden inanıyor. Biz de bu karşılaşmaların ve WhatsApp grubunun biraz ‘ilginç tesadüfler’ olduğunu söyleyebiliriz. Eski Spider-Man’lerin filmde olup olmayacağını şu an için bilemiyoruz; ancak Spider-Man: No Way Home’un, Marvel tarihindeki en gizemli ve en heyecan yaratan yapımlardan biri olduğunu belirtmemiz yanlış olmaz.