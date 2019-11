Özünde kendisi de bir çizgi roman uyarlaması olan The Boys, Amazon Prime ekranlarında başarılı bir performans sergilemişti. Dizinin ikinci sezonu da gelecek yıl karşımızda olacak.

Karl Urban ve saz arkadaşlarının bir takım hadsiz süper kahramanımsıya hadlerini bildirdikleri The Boys dizisi ekranlara geri dönüyor.

Geçtiğimiz yıl Amazon Prime ekranlarında yayınlanan bir dizi, süper kahraman janrına ilginç bir bakış açısı getirmişti. Billy Butcher (Karl Urban) ve ekibi, ne zaman bir süper kahraman yoldan çıksa onu tekrar yola sokan bir ekip olarak çeşitli mücadelelere atılıyordu. Dizi, yayınlanır yayınlanmaz büyük ilgi görmüştü.

Amazon da bunun üzerine diziyi devam ettirme kararı aldı. Dizinin ikinci sezon onayı almasının ardından çeşitli bilgiler de ortaya çıkmaya başladı. Yeni sezonda karşımızda yeni karakterler de olacak. Seth Rogen bu konuda bazı detaylar paylaştı.

Yeni sezon tam 1 yıl sonra başlayacak

Her şey yolunda giderse dizinin ikinci sezonu 7-8 ay kadar sonra karşımıza çıkacak. İlk sezon 26 Temmuz’da yayınlanmıştı. Dizinin yaratıcısı Eric Kripke, yaptığı açıklamada durumun gelecek yıl da aynı olacağını söyledi. Kripke, “İlk sezondan bir yıl sonra, aynı dönemde” diyerek dizinin çıkış tarihini de az çok açıklamış oldu.

Ayrıca Karl Urban da yaptığı bir gönderiyle bu açıklamayı destekledi. Urban’ın bir paylaşımında “2020 ortası” ifadesi dikkat çekti.

Ekibin eksiği yok fazlası var

Dizinin ikinci sezonunda The Boys ekibinden ayrılan kimse yok. Karl Urban’ı Billie Butcher olarak, Jack Quiad’ı da Hughie olarak ekranlarda göreceğiz. Ayrıca Laz Alonso (Mother’s Milk), Karen Fukuhara (The Female) ve Tomer Kapon (Frenchie) de rollerine geri dönüyor.

Ayrıca bu sezonda çakma Adalet Birliği kadrosundan da eksilen yok gibi gözüküyor. Starlight (Erin Moriarty), Homelander (Anthony Starr), The Deep (Chace Crawford), Black Noir (Nathan Mitchell), ve Queen Maeve (Dominique McGelliot) de diziye dönüyor. Hatta Jessie T. Usher) A-Train bile geri dönme şansına sahip olabilir.

İkinci sezonda ayrıca ilk sezonda çok az görebildiğimiz Mr. Edgar’ı da daha fazla izleme şansına erişeceğiz. Ayrıca Aya Cash’in canlandırdığı Stormfront da diziye bu sezonda dahil olacak. Bu kalitesiz Thor/Kaptan Marvel klonu, çizgi romanlarda nazilik gerçek anlamda genlerine işlemiş bir karakterdi. Dizide nasıl işleneceği ise merak konusu.

Deadline’a göre seriye ayrıca Goran Visnijc’in canlandıracağı Alistair Adana (Türk şehirlerini kullanmayan La Casa de Papel utansın) adlı bir tarikat lideri ve Claudia Domit’in canlandıracağı kongre üyesi Victoria Neuman da dahil olacak. Patton Oswalt da gizli bir rolle karşımıza çıkacak.

Geçtiğimiz sezonun sonunda yaşadığını öğrendiğimiz Becca Butcher’ın (Shantel VanStanten), bu sezonda daha fazla süre alması bekleniyor.

Çekimler başlasa da henüz fragman yok

Dizinin ikinci sezonu için çekimler çoktan başladı. Yine de dizinin yeni sezonu için yayınlanmış herhangi bir tanıtım ya da fragman söz konusu değil. Beklememiz gereken süreyi göz önüne aldığımızda bu durum şaşırtıcı olmuyor.

Yeni sezonda Dawn of Seven (Yedi’nin Şafağı) adlı bir filmin çekimi, The Boys ekibinin FBI ile olan mücadelesi gibi konular ana hikayeyi oluşturacak. Bizi bol kanlı, ağzı bozuk konuşmaların bininin bir para olduğu bir sezon bekliyor. Yeni sezonla birlikte 8 bölüm daha The Boys izleme şansı yakalayacağız.