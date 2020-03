Popüler bir korku filmi serisi olan The Conjuring'in, 11 Eylül'de yeni bir filminin vizyona girmesi bekleniyor. Şimdiyse The Conjuring'in senaristinden yeni filmle ilgili önemli bir açıklama geldi. Yapılan açıklamara göre The Conjuring 3, serinin ilk iki filminden çok farklı olacak.

Korku ve gerilim türündeki filmler, sinema tarihinin ilk dönemlerinden beri ilgi görmüştür. Bugüne dek vizyona giren sayısız korku filmi oldu ve korku filmlerinin bazıları, diğerlerinden sıyrılarak ön plana çıkmayı başardı. 2013 yılında vizyona giren "The Conjuring" (Korku Seansı) de rakiplerinden sıyrılmayı başararak dünya genelinde bir ün kazandı.

Geride bıraktığımız yıllar, The Conjuring'in iki filmini sinemaseverlerle buluşturdu. 2020 yılında ise yeni bir The Conjuring filminin vizyona girmesi bekleniyor. Şimdiyse bu filmle ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı. Yapılan açıklamalara göre The Conjuring 3, serinin ilk iki filminden çok daha farklı bir konuya sahip olacak.

The Conjuring, paranormal olaylar üzerine çalışan bir çiftin hikayesini konu ediniyor. Serinin ilk iki filminde kendilerinden yardım isteyen ve evlerinde paranormal olaylar yaşayan insanlara yardımcı olan Ed ve Lorraine Warren, bu yardımların ağır sonuçlarıyla yüzleşmişlerdi. Filmin senaristi David Leslie Johnson-McGoldrick, serinin üçüncü filminde Warren ailesinin bile üstesinden gelmekte zorlanacağı olayların yaşanacağını ifade ediyor.

The Conjuring serisinin üçüncü filmi; "The Conjuring: The Devil Made Me Do It?" olarak isimlendirilecek. McGoldrick, Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda serinin üçüncü filminin perili evler formunun çok daha genişletilmiş bir versiyonu olacağını ifade etti.

Film ekibinin geçtiğimiz dönemlerde yaptığı açıklamalarda, The Conjuring: The Devil Made Me Do It?'in 11 Eylül'de vizyona gireceği açıklanmıştı. Ancak yapılan bu açıklamaların ardından dünyada çok önemli gelişmeler yaşandı. Gündemimizin ana konularından olan koronavirüs salgını, 2020 ile ilgili planları tamamen alt üst etti. Yaşanan gelişmelerin The Conjuring 3'ü etkileyip etkilemeyeceği ise henüz bilinmiyor.