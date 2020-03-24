La Casa de Papel’in 4. Sezon Yeni Fragmanı Yayınlandı

Bütün dünyada ilgi ile izlenen dizi La Casa de Papel’in 4. sezonuna kısa bir süre kaldı. Netflix, büyük bir hayran kitlesine sahip dizinin 4. sezonunun yeni bir fragmanı yayınladı.

La Casa de Papel, ilk iki sezonu ile Türkiye’nin de içinde olduğu birçok ülkede milyonlarca insan tarafından ilgi ile izlendi. Dizinin ikinci sezonunun ardından hayranların baskısı ile yeni sezonlarının çekimleri başlamıştı.

Dizinin geçtiğimiz yıl Netflix’te yayınlanan üçüncü sezonu da ilk iki sezon gibi büyük bir ilgi ile karşılanmıştı. Netflix’in açıkladığı istatistikler göre La Casa de Papel’in üçüncü sezonu, sadece İngilizce konuşulmayan ülkelerde 44 milyon izlendi. Büyük ilgi ile karşılanan üçüncü sezonun ardından önümüzdeki günlerde dizinin 4. sezonu yayınlanacak. Netflix şimdi, 4. sezonun yeni fragmanını yayınladı.

Dizinin 4. sezonunda Profesör, Denver, Tokio, Rio, Raquel Murillo ve Estocolmo karakterlerini görmeye devam edeceğiz. Dizinin daha önceki sezonlarında öldüğü görülmesine rağmen Berlin karakterini de bir süre daha dizide izleyeceğiz. Son sezonda vurulan Nairobi’yi canlandıran Alba Flores de 4. sezonda dizide yer almaya devam edecek.

Profesör’ün kontrolünü kaybedeceği, Raquel’in eski hayatına dönme şansı yakalayacağı La Casa de Papel’in yeni sezonu 3 Nisan’da gösterime girecek. 4. sezonun yayınlanan son fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.

La Casa de Papel 4. sezon fragman