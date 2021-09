Dönem hikayelerinin anlatıldığı yapımları seven herkes, The Crown'u izlemiştir. The Crown'u izleyip beğendiyseniz, bir sonraki dizinizi seçebilmeniz açısından sizler için The Crown benzeri dizileri listeledik.

Dizinin dördüncü ve en popüler sezonunun yayınlanmasıyla birlikte, Netflix’in dönem draması The Crown, 2021’de dört Altın Küre ödülü kazanarak izleyicilerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Kraliçe II. Elizabeth’in hükümdarlığını konu alan dizinin her sezonu 10 bölüm sürüyor. Samimi karakter portreleri ve muhteşem setleri ile The Crown, oldukça cesur bir yapım. Dizinin 3. sezonunda Prenses Anne, Andrew Parker Bowles, Camilla Shand ve Prens Charles’ın oluşturduğu skandal dörtgen tasvir ediliyor. Sezonların öne çıkan diğer önemli noktaları olarak Kraliçe’nin Başbakanlarla ilişkileri, akıl hocası Lord Louis Mountbatten liderliğindeki darbeyi ve Prenses Margaret’in Roddy Llewellyn ile ilişkisini gösterebiliriz. Kraliyet hayatıyla gelen kişisel, politik ve romantik mücadelelerin tasvirini izlediğimiz bu dizi, İngiltere monarşisini ve dönemin dramasını en iyi yansıtan dizilerden biri. Ancak ne mutlu ki The Crown türü birçok farklı dizi bulunuyor. Tarihsel önemleri bulunan heyecan verici skandalların anlatıldığı dizilerin açıklamalarını da aşağıda bulabilirsiniz. Şimdiden iyi seyirler! Tadı Damağımda Kaldı Diyenlere: The Crown Benzeri 9 Dizi The White Queen

The White Princess

The Spanish Princess

Catherine the Great

Versailles

Victoria

WolfHall

Gentlemen Jack

Downtown Abbey Güçlü ve acımasız kadınların anlatıldığı: The White Queen Çıkış Tarihi: 2013

IMDb Puanı: 7,8

Yönetmeni: Colin Teague, James Kent, Jamie Payne İngiltere, dönem dramalarına ilham verecek bir tarihe sahip. Starz’ın The White Queen dizisi, 15. yüzyılda yaşayan acımasız ve güçlü kadınları konu alıyor. Dizi, Elizabeth Woodville, Margaret Beaufort ve Anne Neville üçlüsünün baştan çıkardığı ve tahta çıkma yollarını manipüle ettiği Tudor öncesi dönemine odaklanıyor. Philippa Gregory'nin en çok satan romanlarından uyarlanan The White Queen, tarihi büyük ölçüde kadınların bakış açısından ele alıyor. İkinci planda kalmaktan kurtulan bu güçlü kadınları izlediğimiz The White Queen, Britanya’nın kaderini belirleyen bir taht oyununu anlatıyor. Parçalanmış bir ulusun birleşme mücadelesi: The White Princess Çıkış Tarihi: 2017

IMDb Puanı: 7,6

Yönetmeni: Jamie Payne, Alex Kalymnios The White Princess, Tudor kralı Henry VII’nin hikayesini anlatıyor. Dönem yapımı hayranlarının bile kafasını karıştırabilecek olan mini dizi, Güller Savaşı ve Henry VIII zamanının gölgesinde kalan bir dönemi anlatıyor. Hikaye anlamındaki zorlu rakiplerine karşı daha durağan bir hikaye anlatan dizi, parçalanmış bir ulusun birleştirilme hikayesini ele alıyor. Kraliyet ailesindeki çalkantılı evlilikleri anlatan: The Spanish Princess Çıkış Tarihi: 2018

IMDb Puanı: 6,9

Yönetmeni: Emma Frost Charlotte Hope’un Henry VIII’in çalkantılı evliliğini anlattığı bu dönem draması ışıklandırmasıyla öne çıkıyor. Her bölümde teknisyenler tarafından farklı aydınlatma teknikleri bulunan dizi, oluşturduğu atmosfer ile izleyiciyi adeta dönemin havasına sokuyor. Philippa Gregory’nin iki romanına dayanan bu 16. yüzyıl draması, Prenses Catherine’in İngiltere’ye gelişinden sonraki iki İngiliz prensi ile olan evliliğine kadar olan bölümü anlatıyor. The Spanish Princess, bazı karakterleri ve anlatıları söz konusu olduğunda gerçeklikten biraz olsun uzaklaşıyor. İngiltere'nin yükselmesini anlatan: Catherine the Great Çıkış Tarihi: 2019

IMDb Puanı: 6,2

Yönetmeni: Philip Martin İngiltere’nin 18. yüzyılda dünyadaki yerini değiştiren olayları konu alan Catherine the Great, dört bölümlük bir mini dizi. Catherine saltanatının sonunu ve Rus askeri lideri Gregory Potemkin ile Rus siyaseyinin geleceğini şekillendirmeye yardımcı olan ilişkisini konu alan yapım, Hellen Mirren’in Oscar ödüllü Kraliçe Elizabeth karakterini canlandırdığı dizi. Yolsuzluklar, skandallar ve cinayetler: Versailles Çıkış Tarihi: 2015

IMDb Puanı: 7,9

Yönetmeni: Simon Mirren, David Wolstencroft Bol bol yolsuzluk, skandal ve cinayet gördüğümüz dizide, tarihi ancak kurgusal bir drama izliyoruz. Üç sezon boyunca devam eden bu kurgu, Fransa Kralı XIV. Louis’in Paris’in hemen dışındaki süslü kraliyet konutunu inşa ettiği ve herkesin uzun saçlı olduğu bir dönemde geçiyor. 2015’te başlayıp 2018’de biten Versailles, 14. Louis, sarayını büyütüp genişlettikçe, her zamanki yerlerinden edilen ancak kralı takip etmek zorunda kalan soylular, kral için giderek daha tehlikeli entrikalara karışıyorlar. Kraliçe Victoria döneminin anlatıldığı: Victoria Çıkış Tarihi: 2016

IMDb Puanı: 8,2

Yönetmeni: Daisy Goodwin Victoria, Jenna Coleman’in Kraliçe Victoria rolünde oynadığı bir İngiliz dönem dizisi. 2016 yılında prömiyeri yapılan dizi 2019 yılında tamamlandı. Üç farklı hikaye anlatan dizinin ilk hikayesinde Kraliçe Victoria’nın saltanatının birkaç yılını, tahta çıkış hikayesini ve Lord Melbourne ile olan ilişkisini izliyoruz. Dizinin ikinci kısmı Kraliçe Victoria’nın en genç hükümdar olarak kraliçe rolünü, eşine ve çocuklarına karşı sorumluluklarını ve 1840’larda İrlanda’daki kıtlığı izliyoruz. Dizinin son hikayesinde de Victoria’nın altı çocuğunu, evliliklerinde zorlukları ve Lord Palmerston ile siyasi ilişkisini izliyoruz. Adeta Kraliçe Victoria’nın hayatının giriş, gelişme ve sonucunu izlediğimiz bu dizi, The Crown gibi dönemi oldukça etkili bir şekilde anlatan yapımlardan biri. Demircinin oğlunun kraliyet sahnesine yükselmesi: Wolf Hall Çıkış Tarihi: 2015

IMDb Puanı: 8,1

Yönetmeni: Peter Kosminsky 6 bölümden oluşan Wolf Hall, The Crown’da 1 ve 2. sezonlarda Elizabeth II olarak oynayan Claire Foy’u da bünyesinde bulunduruyor. İlk sezonu 2015 yılında yayınlanan bu dizi, Hilary Mantel’in Wolf Hall ve Bring Up the Bodies romanlarının uyarlaması. Eleştirmenler tarafından oldukça beğenilen yapım, 67. Primetime Emmy Ödüllerinde sekiz ödül aldı ve 73. Altın Küre Ödüllerinde üç farklı kategoriye aday gösterildi. Wolf Hall, Thomeas Cromwell’in tarihsel hiyerarşideki yükselişini konu alıyor. Dizide, bir demircinin oğlu olarak hayata başlayan Cromwell’in, Kral VIII. Henry’nin baş danışmanı olma hikayesini izliyoruz. Gerçek bir hikayeden uyarlanmış: Gentlemen Jack Çıkış Tarihi: 2019

IMDb Puanı: 8,2

Yönetmeni: Sally Wainwright LGBTI+’nın öncüsü Anne Lister’ın hikayesini anlatan bu dizi izleyiciler tarafından oldukça beğeni topladı. Sağlam eleştirel beğenilerden dolayı ikinci sezon için onayı verilen bu dizide, bir İngiliz toprak sahibi olan Anne Lister’ın hikayesini izliyoruz. Gerçek bir hikayeden alıntı olan dizi, dört milyondan fazla kelime içeren ve büyük ölçüde gizli kodla yazılmış günlüklere dayanıyor. Downtown Abbey Çıkış Tarihi: 2010

IMDb Puanı: 8,7

Yönetmeni: Julian Fellowes 20. yüzyılın başlarının anlatıldığı Downtown Abbey, ilk olarak 2010 yılında yayınlandı. 1912-1926 yılları arasında Downton Abbey'deki hayali Yorkshire kır malikanesinde geçen dizi, aristokrat Crawley ailesinin ve hizmetçilerinin Edward dönemi sonrası yaşamlarını ve zamanın büyük olaylarının hayatlarını etkilediğini anlatıyor. Titanik’in batışı, Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesi, İspanyol grip salgını, Marconi skandalı, Beer Hall darbesi ve işçi sınıfının yükseliş hikayelerinin anlatıldığı dizi, anlattığı dönemi oldukça ayrıntılı bir şekilde ele alıyor. Downtown Abbey, En İyi Mini Dizi veya Televizyon Filmi dalında Altın Küre Ödülü ve En İyi Mini Dizi veya Film dalında Primetime Emmy Ödülü de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı. Altı serisi çekilen dizinin kendine ait bir film serisi de var.

