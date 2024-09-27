The Day Before'un arkasındak ekip Fntastic, geliştirdiği yeni oyunu için Kickstarter kampanyası başlattı.

The Day Before geliştiricileri, uzun süreli sessizliğin ardından geri dönerek yeni oyun projesini duyurdu ve "ikinci bir şans" istediklerini açıkladı.

Oyun dünyasında büyük bir ilgi uyandıran ve Steam'in istek listesinde zirveden inmeyen The Day Before, piyasaya sürülmesinin ardından dört gün boyunca yayında kaldıktan sonra aniden kaldırılmış ve geliştirici ekip Fntastic'in kapanışı gündeme gelmişti. Şimdi ise geliştirici ekip, geri dönüş yapma niyetini açıkça ortaya koyarak hatalarını kabul etti ve yeni bir başlangıç yapmayı planladıklarını duyurdu.

The Day Before'da neler olmuştu?

Aylar süren etkileyici tanıtımların ardından tüm oyun sektörünün ana odağı hâline gelen The Day Before, piyasaya sürüldüğünde hiç de tanıtıldığı gibi bir oyun çıkmamıştı. Pek çok açıdan sorunlu olan oyunun sunucularında da ciddi problemler yaşanmıştı.

Bunun üzerine oyunu iade etmek isteyen kullanıcılar başta iade problemleriyle de karşılaşsa da geliştirici ekip Fntastic, oyunun sunucularının kapatılacağını ve herkese iade gerçekleştirileceğini açıklamıştı.

X üzerinden yeni projelerine ve geri dönüşlerine istinaden bir açıklama yayınlayan Fntastic ekibi, geçmişteki hatalarından ders çıkardıklarını ve gelecekte daha iyi işler yapmayı hedeflediklerini belirtti. Şirket bunu ispatlamak için oyunculardan ikinci bir şans istiyor ve bu ikinci şansı yeni bir oyunla süslemenin peşinde.

Fntastic ekibi bu yeni dönemi "Fntastic 2.0" adını verdiği bir plan ile yönetmeyi amaçlıyor. Bu plan; dürüstlük, şeffaflık ve profesyonellik gibi ilkelere dayanarak şirketin yeniden yapılanmasını ve uzun yıllar sevilecek oyunlar yaratmayı hedefliyor.

Ekibin yeni oyunu Escape Factory neler sunuyor?

Fntastic ekibinin bu süreçteki yeni projesi olan Escape Factory, fizik tabanlı çok oyunculu bir oyun olacak. Oyuncular, garip yaratıklar ve zorlu bulmacalarla dolu mekanik tuzaklarla bezeli bölümlerden kaçmaya çalışacaklar.

Şirket ek olarak Kickstarter kampanyasının başarılı olmaması durumunda Fntastic'in geri dönüşünün mümkün olmayacağını söylüyor.

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