The Binding of Isaac'in popüler Twitch emote'u, haklarının sona ermesi nedeniyle artık kullanılamayacak.

Twitch, yayınlarda yayıncıların kendi emote'larını oluşturmaya izin verse de bazı emote'lar artık Twitch ile özdeşleşmiş durumda ve ciddi derecede kullanılıyorlar. Bugün ise bunlardan birinin Twitch'ten kaldırılacağı ve artık kullanılamayacağı açıklandı.

Yakında Twitch'ten kaldırılmasıyla birlikte kullanıcılar artık The Binding of Isaac'ten çıkma BibleThump emote'unu kullanamayacaklar. Twitch'e göre 30 Eylül'de bahsi geçen emote'un kullanım hakları 10 yılı aşkın bir sürenin ardından bitecek.

BibleThump emote'u nereden geliyor?

BibleThump emote'u Edmund McMillen ve Florian Himsl tarafından yaratılan 2011 yapımı bir roguelike oyun olan The Binding of Isaac'ten geliyor. Oyunda katil annesinden kaçmak için iblisler ve canavarlarla savaşan prosedürel olarak oluşturulmuş zindanlarda yolunu bulması gereken Isaac'i yönetiyorsunuz.

İncil'deki aynı adlı hikâyeden uyarlanan oyunda Isaac sık sık bir topun içine kıvrılıp hıçkıra hıçkıra ağlıyor ve gözyaşları pembe yüzünden aşağı akıyor. Bu emote'un doğuşu da tam olarak böyle gerçekleşti. BibleThump isimli emote sık sık üzüntü veya hayal kırıklığını ifade etmek için 2013'ten beri Twitch'in en çok kullanılan emote'larından biriydi.

Oyunun yaratıcılarından McMillen sosyal medya hesabından "Emote'u korumak ya da değiştirmek için iyi bir çözüm bulma konusunda anlaşabiliriz." ifadelerini kullandı. McMillen, Twitch ile telif üzerinde konuşabileceklerini söyledi ancak Twitch bu konuda ödeme yapmaya yanaşmayacak gibi görünüyor.

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