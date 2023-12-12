Video oyun dünyasında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Oyunseverlerin yıllardır bekledikleri bir hayatta kalma oyunu olan The Day Before, geliştirici ekibin iflas etmesine yol açtı. En azından şirketin açıklaması böyleydi.
İlk kez 2021 yılında tanıştığımız The Day Before, çok da iyi bir çıkış yapamadı. Oyunda çok fazla bug olması, oyuncuların tepkisini çekti. Fntastic ise oyunu adam etmek yerine, iflas bayrağını çekti. Hâl böyle olunca dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam de oyunla ilgili kararını verdi.
Oyunu iade etmek isteyen herkese para iadesi yapılacak
Steam, satın alınan tüm oyunlar için belirli koşullar altında geri ödeme imkânı sunuyor. Gelen haberler ise The Day Before'da daha farklı bir geri ödeme politikası uygulanacağını gözler önüne seriyor. Oyunun yayımcısı Mytona Fntastic, dileyen herkesin The Day Before'u iade edip, geri ödeme alabileceğini duyurdu. Geri ödeme süreci için hiçbir koşul sunulmayacak.
Mytona Fntastic tarafından yapılan resmî açıklama:
Fntastic, satışlardan bir kuruş alamayacak!
Video oyun dünyasını sarsan gelişme ile ilgili, Fntastic'ten de bir açıklama geldi. Geliştirici ekip, oyun satışlarından bir kuruş bile alamayacağını söyledi. Fntastic'in açıklaması şöyleydi: