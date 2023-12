The Day Before yayımcısı Mytona Fntastic, oyunu iade etmek isteyen oyuncuların hiçbir koşula tabi olmayacağını açıkladı. Dileyen herkes, The Day Before'u iade edip, parasını geri alabilecek.

Video oyun dünyasında eşine az rastlanır bir olay yaşandı. Oyunseverlerin yıllardır bekledikleri bir hayatta kalma oyunu olan The Day Before, geliştirici ekibin iflas etmesine yol açtı. En azından şirketin açıklaması böyleydi. İlk kez 2021 yılında tanıştığımız The Day Before, çok da iyi bir çıkış yapamadı. Oyunda çok fazla bug olması, oyuncuların tepkisini çekti. Fntastic ise oyunu adam etmek yerine, iflas bayrağını çekti. Hâl böyle olunca dünyanın en popüler çevrim içi oyun platformu Steam de oyunla ilgili kararını verdi. Oyunu iade etmek isteyen herkese para iadesi yapılacak Steam, satın alınan tüm oyunlar için belirli koşullar altında geri ödeme imkânı sunuyor. Gelen haberler ise The Day Before'da daha farklı bir geri ödeme politikası uygulanacağını gözler önüne seriyor. Oyunun yayımcısı Mytona Fntastic, dileyen herkesin The Day Before'u iade edip, geri ödeme alabileceğini duyurdu. Geri ödeme süreci için hiçbir koşul sunulmayacak. Mytona Fntastic tarafından yapılan resmî açıklama: The Day Before oyuncularına: Oyunun yayımcısı ve yatırımcısı olarak, mevcut durum hakkında bazı güncellemeler sunmak istiyoruz. Oyunun, oyuncuların beklentisini karşılamamasından ötürü üzgünüz. Bugün, geri ödeme yapmayı tercih eden oyunculara geri ödeme olanağı sağlamak için Steam'le temas hâlindeyiz. Fntastic, satışlardan bir kuruş alamayacak! Video oyun dünyasını sarsan gelişme ile ilgili, Fntastic'ten de bir açıklama geldi. Geliştirici ekip, oyun satışlarından bir kuruş bile alamayacağını söyledi. Fntastic'in açıklaması şöyleydi: Para iadesi isteyen oyuncular için cevap: Mytona ve Steam'le, oynama süresi kaç saat olursa olsun geri ödeme yapacağız. Fntastic, şu ana kadar para almadı ve The Day Before satışlarından 1 dolar bile almayacak.

