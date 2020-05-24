The Division 2’nin Hikayesini Ele Veren Ses Dosyası Bulundu

Ubisoft tarafından yayınlanan çevrimiçi aksiyon oyunu The Division 2’nin hayranları, oyunun gelecekteki hikayesiyle ilgili ses dosyaları buldu. Önümüzdeki birkaç aylık hikaye güncellemeleri için ipuçları barındırdığı söylenen dosyalar hayranlar tarafından paylaşıldı.

Massive Entertainment tarafından geliştirilip Ubisoft tarafından 12 Kasım 2019 tarihinde piyasaya sürülen Tom Clancy’s The Division 2 oyun severler tarafından iyi yorumlar alsa da bir türlü beklenen satış rakamlarına ulaşmayı başaramadı. Bunun üzerine oyunu geliştirme amaçlı çalışmalar yapmaya başlayan geliştirici şirketler geçtiğimiz günlerde Division 2 için halka açık bir test sürümü yayınladı. Oyuncuların oyunun bu yeni sürümü indirip oynayabileceği açıklandı.

Şirketlerin bu şekilde davranmasının temel sebebi olarak, güncelleme sayesinde oyuncuların geri bildirimlerine göre oyunu değiştirmek ve yenilikler getirmek olduğu söylendi. Bugün gelen bir habere göre ise bir Reddit kullanıcısı oyunun bu bahsi geçen sürümünde yer alan yeni dosyaları taramaya karar verdi ve yaklaşan gerçek sürümün esas hikayesine dair olayları ve anlatıları içeren ve detaylı olduğu söylenen yüzlerce ses dosyasına ulaşmayı başardı.

Dosyaların doğru olduğu söyleniyor:

Ses dosyalarını inceleyenler olayın doğruluğu konusunda hemfikir olsa da Ubisoft konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmış değil. Ortaya çıkan her bir ses dosyasının içinden farklı ses dosyalarının da çıktığı söyleniyor ve bu durumun tam olarak nasıl keşfedildiği henüz net olarak bilinmiyor. Bunlara ek olarak kullanıcı tarafından bulunan dosyaların içerisinde hem gerçek insan seslerinin olduğu hem de metin okuyan konuşma programlarının seslendirmesi olduğu da iletiliyor.

Not: Yazının devamı oyuncular için spoiler olabilecek bilgiler içermektedir.

Sızan ses dosyalarına göre ilk oyundan bir karakter olan Hornet geri dönecek ve yeni bir insan avında yer alacak. Aynı zamanda kontrol noktalarından ve güvenli odalardan bahsettiği duyulan Ajan Kelso, bir gökdeleni ele geçirme planları yapacak. Bunların yanı sıra söylenene göre oyuncuların istediği sonsuz oynanabilir modlarla ilgili de duyulan birtakım şeyler var.

Tekrar belirtmemiz gerekirse bu anlatılanların doğruluğu henüz ispatlanmış değil. Bir kısım oyun sever de bu dosyaların içindekilerin şimdiye kadar oyun için planlanmış ancak hayata geçirilmemiş hikayeler olabileceği fikrinden bahsediyor. Sanıyoruz konuyla ilgili en doğru fikri ilerleyen günlerde gelecek yeni haberlerle edinebileceğiz. Yenilikleri sizinle paylaşmak için burada olacağız.