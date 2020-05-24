Valve, Oyuncuları Artifact Beta 2.0’a Davet Ediyor

Dünyaca ünlü oyun geliştiricisi Valve, neredeyse bir seneye varan bekleyişten sonra Artifact Beta 2.0 sürümünü oyun severlerin kullanımına açtı. Şirket resmi YouTube kanalından oyunu tanıtan ve oyuncuların neden kendilerine katılması gerektiğini anlatan bir de video yayınladı.

Valve tarafından geliştirilen ve yayınlanan dijital koleksiyon kart oyunu Artifact’ın Beta 2.0 versiyonu sonunda yayınlandı. Şirket dün yaptığı bir açıklamayla Artifact Beta 2.0 için bir kayıt sayfası yayınladı ve orijinal oyunun oyuncuları öncelikli olmak üzere herkesin kayıt yaptırabileceğini söyledi. Şirketin paylaşımına yapılan etkileşimden, yeniden tasarlanan versiyona göz atmak isteyen oyun meraklılarının çok sayıda olduğu da anlaşılmış oldu.

Valve, Artifact oyununu ilk defa 28 Kasım 2018 yılında yayınlamış ve oyun kendi içinde bir hayran kitlesi kazanmış olsa da genel anlamda oyun tutkunlarının beklentilerini çok fazla karşılayamamış ve bu durum oyunun benimsenmemesine ve dolayısıyla zayıf satışlara sebep olmuştu. İş böyle olunca şirket oyunu güncellemeye devam etmek yerine tasarım, oyun deneyimi gibi konuları tekrar gözden geçirmek için oyunu tamamen durdurmaya karar vermişti.

Yapım aşaması devam ederken insanların katılımı önemli hale geldi:

Bir süre sessiz kalan Valve, aldığı bu geri dönüşlerin ardından oyuna büyük revizyon getireceğini söyleyerek 2.0 versiyonu için çalışmalara başladığını bildirmişti. Şirket sonunda bir açıklama yaparak oyunun yapım aşaması devam ederken oyuncuları kademeli olarak oyuna katmak istediklerini söyledi. Yukarıda bahsettiğimiz gibi orijinal oyunun oyuncuları betaya katılmak için öncelik kazanacak ancak şirket olabildiğince fazla kişinin bu deneyimi yaşamasını istiyor.

Oyuncularla ortak bir çalışma yapmak isteyen Valve, bu sayede oyunun içindeki pek çok farklı mekanizmayı da test etmeyi hedefliyor. Şirketin tamamlanmış oyunu ne zaman yayınlayacağı şu an için henüz belirsizliğini korusa da her şeyin planlandığı gibi gitmesi durumunda bu özel deneme ve geliştirme aşaması bittiğinde yeni oyunun da hemen görüleceği konuşuluyor. Değişik bir yolla hedef kitlesinden yardım almayı seçen şirket bakalım bu konuda ne kadar başarılı olacak.