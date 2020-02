The Division 2, Efsane Bir İndirimle 269 TL'den 13 TL'ye Düş

Ubisoft, geçtiğimiz yıl tanıtılan Tom Clancy's The Division 2'de efsane bir indirim yaparak oyunu 269 TL'den yalnızca 13 TL'ye düşürdü. Oyuna bir şans vermeyi düşünenler için iyi bir fırsat olan bu indirim, kısa süreliğine geçerli olacak.

12 Mart 2019 tarihinde piyasaya sürülen Tom Clancy’s The Division 2, çıkış yaptığı andan itibaren olumlu değerlendirmeler alsa da bir türlü beklenen satış rakamlarını yakalayamamıştı. Ancak bu kez Ubisoft tarafından yapılan ciddi bir indirim hamlesi, oyunun çok yüksek sayılarda kopya satmasını sağlayabilir.

Ubisoft’un kendi sitesi üzerinden yapılacak alımlarda geçerli olan bu indirim sayesinde oyuncular, normal fiyatı 269 TL olan bu oyuna 13 TL’ye sahip olabilecekler. Oyun firması Ubisoft, önümüzdeki mart ayında The Division için oldukça kapsamlı bir genişleme paketi sunmayı planlıyor. Yapılan bu büyük indirim ise yeni güncelleme için bir taktik olabilir.

The Division 2 DLC paketlerinde de büyük indirimler var:

Öte yandan 13 TL’lik satın alımın, oyunun yalnızca Standart Edition sürümünde geçerli olduğunu belirtelim. Bu noktada yeni gelecek olan DLC “Warlords of New York Edition” %45’lik bir indirimle 149 TL’ye, Ultimate Edition ise %25’lik bir indirimle 269 TL’ye satın alınabiliyor. Oyuna gelecek en büyük genişleme olan paketi olan “Warlords of New York Edition”, 3 Mart tarihinde oynanabilir olacak.

Bununla birlikte oyunun resmi satış ortaklarından biri olan Epic de oyunu benzer bir indirim politikasıyla birlikte satışa sunuyor. Epic üzerinde 3 Mart 2020’ye kadar sürecek olan indirimlerde ise Standart Edition 15,45 TL, Warlords of New York Edition 169,95 TL, Ultimate Edition ise 306,75 TL’lik bir fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.

Eğer oyuna bir şans vermek istiyorsanız bu fırsatı kaçırmamanızı tavsiye ederiz. Oyunun orijinal Ubisoft Store sayfasına ulaşmak için bu bağlantıyı ve Epic üzerinden satın almak isterseniz bu bağlantıyı kullanabilirsiniz.