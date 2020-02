NVIDIA ile Activison Anlaşmazlığının Sebebi Belli Oldu

Ülkemizde de kullanılabilir olan NVIDIA’nın bulut sunuculu oyun servisi GerForce Now’dan Activision Blizzard’ın oyunları kaldırılmıştı. Yaşanan bu sorunun sebebinin ise yanlış anlaşılma olduğu ortaya çıktı.

Bulut sunuculu oyun servisleri, oyun endüstrisinin gidişatını değiştirebilecek bir yapıya sahip ve bu servislerden bir tanesi de ülkemizden de erişilebilir olan GeForce Now. NVIDIA’nın sunduğu servis belli bir süre beta aşamasında durmuş ve bu aşama boyunca Activison Blizzard oyunları servis üzerinden oynanabilmişti.

Ancak GeForce Now, beta sürecinde aktif olan Activision Blizzard oyunlarını kaybetti. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre ABD merkezli teknoloji şirketinin Activision Blizzard oyunlarını kaybetmesinin sebebi yanlış anlaşılma.

Activision Blizzard oyunları gelecekte tekrar platformda oynanabilir

Bloomberg’de yer alan habere göre Activision Blizzard, NVIDIA ile ticari bir anlaşma yapmak istemişti. İki şirket, servisin beta sürecinde bir anlaşmaya varmıştı ancak NVIDIA, yapılan anlaşmanın servisin çıkışından sonra da geçerli olacağını düşündü. Şirket, yaşanılan bu yanlış anlaşılmaya rağmen gelecekte Activison Blizzard oyunlarının servisinde tekrar oynanabileceğini umut ediyor.

NVIDIA, GeForce Now’dan silinen Activision Blizzard oyunlarına ilişkin bir açıklamaya yayınladı. Şirket, yayınladığı açıklamada Acitivision Blizzard’ın servisin beta sürecinde harika bir iş ortağı olduğunu, yaşanan yanlış anlaşılma sebebiyle, oyunların servisten kaldırıldığını ancak oyunların, tekrar oynanabilir hale gelmesini umut ettiklerini ifade etti.

Şirket, ayrıca yayınladığı açıklamada şu an platformda yüzlerce oyun desteklendiğini söylerken şu an 1.500’den fazla oyunun geliştiricilerinin de serviste yer almak istediğini ifade etti. Siz de GeForce Now kullanıcısıysanız eklenen yeni oyunları haftalık güncellemeler kısmından takip edebilirsiniz.