The Division Heartland'ın Detayları ve Oynanış Videosu Sızdı

Ubisoft'un yeni oyunu The Division Heartland'ın oynanış videosu ve oyunun detayları, kapalı testlerin başlamasıyla birlikte internette paylaşılmaya başladı. Tamamen ücretsiz olan oyun, açık dünyada oyuncuları önceki The Division oyunlarında olduğu gibi yağma ve hayatta kalma macerasına atıyor.

Oyun devi Ubisoft, geçtiğimiz hafta yeni Tom Clancy’s The Division oyununu duyurmuştu. Tom Clancy’s The Division Heartland ismiyle yayınlanacak oyun, özellikle tamamen ücretsiz olarak yayınlanacağından ilgiyi üstüne çekmeyi başardı. Fakat Ubisoft, oyunun içeriği hakkında şu ana kadar hiçbir paylaşım yapmadı.

Ubisoft’un yeni ücretsiz oyunu hakkında detayları dört gözle beklemeye başlamışken bugün, o detayların büyük bir çoğunluğu ortaya çıktı. Oyunun kapalı test aşamasında elde edilen görüntüler paylaşıldı. Ayrıca oyunun tam olarak nasıl bir oynanışa ve mekaniğe sahip olacağı da doğrudan Red Storm Entertainment Baş Oyun Tasarımcısı Taylor Epperly tarafından test eden kişilere anlatıldı.

The Division detayları ve oynanış videosu:

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SkyLeaks tarafından paylaşılan video, Taylor Epperly’nin oyunculara oyunu anlatmasıyla birlikte başladı. Buna göre oyun, tamamen yeni bir The Division deneyimi sunacak. Hayatta kalma – aksiyon – shooter türlerinin birleşimi olan oyunda büyük şehirlerden Silver Creek isimli bir Amerikan şehrine taşınacağız. Bu şehri ve gizemli hikâyesini ‘Expedition’ isimli co-op PvE oyun modunda öğreneceğiz. Ayrıca oyuncular, ‘Storm’ isimli 45 kişilik PvPvE (hem oyunculara hem yapay zekâya karşı) oyun modunda da mücadele edebilecekler.

Oyunda, Epperly’nin anlattığına göre The Division oyunlarında bugüne kadar gördüğümüz en öngörülemeyen ve agresif virüsten kaçmaya çalışacağız ve bu kaçış boyunca keşfetme, yağma, savaşma ve hayatta kalmayla uğraşacağız. Epperly’nin oyun hakkında aktardığı detaylar burada sona eriyor.

Epperly, test oyuncularının gizlilik sözleşmesine tabi olduklarını söylüyor olsa da oyuncular bunu pek de dinlemedi. Çeşitli platformlarda oyunun oynanış videoları şimdiden paylaşıldı. Vimeo’da paylaşılan 20 dakikalık video kaldırılırken, SkyLeaks’in Twitter’da paylaştığı video halen duruyor. Kendisinin videosundan görebildiğimiz kadarıyla The Divison’un hızlı oynanış gerektiren mekaniği, yeni oyunda da hemen hemen aynı şekilde korunuyor.

Test edenler, oyun hakkında her şeyi paylaştıkları bir belge açtı:

Taylor Epperly, test oyuncularına sert bir uyarı yapıyor olsa da oyuncular bu uyarıyı hiç de dinlemiyorlar. Reddit'te birçok test oyuncusu ortak bir belge oluşturdu ve The Division Heartland'de oynanıştan çevre detaylarına ve grafiklere gördükleri her şeyi ekran görüntüleriyle bu belgede paylaşmaya başladı. Belgeden göze çarpan detaylardan bazıları şu şekildeydi:

The Division'a gizlilik geldi.

Apex Legends'da olduğu gibi kayarak ateş edebiliyorsunuz.

Yapay zekâ düşman topluluğunun ismi The Pilgrim . Tipik katil psikopat bir grup.

. Tipik katil psikopat bir grup. Karakter özelleştirme, battle pass sistemi ve özel para birimi var.

Oyunun haritası: