FromSoftware, Nintendo Direct etkinliğinde şirketin yeni oyunu The Duskbloods'u duyurdu.

FromSoftware'in yeni oyunu The Duskbloods bugün gerçekleşen Nintendo Direct etkinliğinde Nintendo Switch 2'ye özel oyun olarak duyuruldu.

Elden Ring ve Dark Souls gibi oyun dünyasının en popüler souls oyunlarında imzası bulunan Hidetaka Miyazaki önderliğinde geliştirilecek olan The Duskbloods, 2026 yılında piyasaya sürülecek.

The Duskbloods fragmanı

Fragman ve oyunun adı, Bloodborne hayranlarını heyecanlandıracak bir atmosfer taşıyor. Gotik ortam, karanlık atmosfer ve korkutucu yaratıklar, evrenin Bloodborne'a benzediğinin bir göstergesi ancak The Duskbloods, farklı bir oyun deneyimi sunacak.

Nintendo'dan gelen açıklamalara göre oyun PvPvE türünde çok oyunculu bir yapıya sahip olacak. Bu da FromSoftware’in geleneksel tek oyunculu deneyimlerinden nispeten şaştığını gösteriyor.

Aslında FromSoftware, Elden Ring: Nightreign ile tamamen çok oyunculu bir deneyime geçiş yapacağının sinyallerini vermişti. Görünüşe göre The Duskbloods da bu trendi daha da ileriye taşıyacak.