Nintendo'nun merakla beklenen yeni konsolu Nintendo Switch 2 nihayet resmî olarak tanıtıldı.

Nintendo, nihayet Nintendo Switch 2'yi tüm ihtişamıyla tanıttı. Siyah gövdesi ve renkli joystick'leriyle dikkat çeken yeni konsol, tasarımının dışında da önemli yeniliklere sahip.

GameChat özelliği iletişimi bir üst seviyeye taşıyacak

Nintendo Switch 2'de dikkat çeken en büyük yeniliklerden biri, "C" tuşu ile etkinleşen GameChat özelliği. Bu yeni özellik, dâhili mikrofon sayesinde oyun oynarken arkadaşlarınızla sesli sohbet etmenizi sağlıyor. Üstelik arkadaşlarınız farklı oyunlar oynasa bile onların ekranlarını takip edebilir ve oyunlarını daha geniş bir açıdan izleyebilirsiniz.

Tabii bu özelliği kullanmak için bir Switch Online aboneliğine sahip olmanız gerekiyor. Yeni kullanıcılar ise bir aylık ücretsiz abonelik hakkına sahip olacak.

Daha büyük ekran, gelişmiş ses ve depolama

Nintendo Switch 2, önceki modelden farklı olarak 7.9 inçlik 1080p IPS LCD ekranla geliyor. OLED ekran beklentisi olanlar için bu gelişme hayal kırıklığı yaratabilir ancak Nintendo, HDR desteği ile görsel kontrastı artırdığını belirtiyor. Ayrıca geliştirilmiş hoparlörler ve âhili mikrofon, daha kaliteli bir ses deneyimi sunuyor.

JoyCon'lar artık orijinal Nintendo Switch'ten farklı olarak manyetik bir mekanizmayla ana gövdeye tutturuluyor. Arkalarında yer alan yeni mandallar sayesinde çıkarılıp takılması da daha pratik hâle getirilmiş. Ayrıca söylentiler de doğru çıktı. Nintendo Switch 2’de fare kontrolleri bulunuyor ve her iki JoyCon da bu özelliği destekliyor.

Nintendo, Nintendo Switch 2'de depolama kapasitesini de ikiye katladı. 256 GB dâhili hafızayla gelen Nintendo Switch 2, dock istasyonu ile 4K çözünürlük ve HDR desteği sunarak TV modunda daha etkileyici bir görüntü sağlıyor.

Nintendo Switch 2 Pro Controller tanıtıldı

Nintendo Switch 2'nin kendine özgü "C" tuşunu da içeren yepyeni bir kontrol cihazı olan Nintendo Switch 2 Pro Controller da etkinlikte tanıtıldı.

Şimdilik kontrol cihazına dair daha fazla bilgi verilmiş değil ve ne zaman satışa sunulacağının bilgisi de paylaşılmadı.

Tanıtıma Mario Kart World eşlik etti

Nintendo, tanıtımı yeni Mario Kart World ile yaptı. Oyun; güncellenmiş haritalar, hava koşulları ve gece-gündüz döngüsü gibi yeni özelliklerle geliyor. Ayrıca Donkey Kong serisi de yeniden tasarlandı ve yeni güçlendirmeler ile oyunculara daha geniş bir keşif imkânı sunuyor.

En büyük sürprizlerden biri ise açık dünya "serbest dolaşma" modunda. Oyuncular, arkadaşlarıyla birlikte yeni rotalar keşfedip yarış aralarında selfie çekilebilecek.

Nintendo Switch 2 oyunları nasıl olacak?

Nintendo Switch 2'de üç farklı türden oyunlar göreceğiz. Nintendo Switch 2'ye özel olarak geliştirilecek oyunlar, önceki konsolda oynanabilir olmayacak.

Önceki konsola çıkan oyunlar ise geriye uyumluluk ile Nintendo Switch 2'de de oynanabilecek. Üçüncü türdeki oyunlar ise önceki konsola çıkan oyunların Nintendo Switch 2 için güncellenmiş sürümleri olacak.

Nintendo Switch 2 Edition olarak duyurulan ilk oyunlar ise şu şekilde:

Super Mario Party Jamboree NS2 Edition

The Legend of Zelda: Breath of the Wild NS2 Edition

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom NS2 Edition

Kirby and the Forgotten Land NS2 Edition + Star Crossed World

Metroid Prime 4 Beyond NS2 Edition

Pokemon Legends Z-A NS2 Edition

Nintendo Switch 2 çıkış tarihi ve fiyatı

Nintendo Switch 2, 5 Haziran'da satışa sunulacak. Konsolun Japonya fiyatı 49.980 yen yani yaklaşık 330 dolara tekabül ediyor.

Konsolun Avrupa fiyatı ise 469 euro olarak açıklanmış durumda. Türkiye'ye ne zaman geleceği ve ne kadar fiyat etiketiyle satışa sunulacağı ise şimdilik belirsiz.

Peki siz Nintendo Switch 2 hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce almaya değer bir konsol mu? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.