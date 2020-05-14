The Elder Scrolls: Blades, Nintendo Switch İçin Çıktı

The Elder Scrolls evreninde geçen oyunlardan biri olan oynaması ücretsiz oyun The Elder Scrolls: Blades, Nintendo Switch’e de çıktı. Oyun Nintendo eShop’tan indirilebiliyor.

Bethesda’nın önemli markalarından biri de şüphe yok ki The Elder Scrolls Serisi. Çok uzun yıllardır bu fantastik evrende geçen oyunları oynuyoruz. Bu oyunların arasında Skyrim gibi örnekler çok daha meşhur olsa da farklı oyunlar da var.

Oynaması ücretsiz bir oyun olan The Elder Scrolls: Blades de bu evrenin daha küçük çaplı oyunlarından biri. Oyun, şimdi Nintendo Switch için Nintendo eShop’ta yerini aldı. Oyun ücretsiz olsa da oyun içi satın alımlar yapmak mümkün.

Zindan zindan gezip şehirler inşa etmek:

Oyundaki amacımız çeşitli bölgeleri adım adım gezmek ve karşımıza çıkan yaratıklarla boğuşmak; bu esnada da kendimize bir krallık kurmak. Bu görev çok da şaşırtıcı değil, sonuçta bir The Elder Scrolls oyunu bunu gerektirir. Nintendo’nun sitesindeki tanıtıma göre oyuna istersek Quick-Start Edition’ı alarak da giriş yapabiliyoruz. Bu pakette oyun içi eşyalar yer alıyor.

Oyunu daha önce başka bir cihazdan oynadıysanız oyuna Nintendo Switch üzerinden kaldığınız yerden devam edebiliyorsunuz. Yani platformlar arası kayıt ve birlikte oynama desteği bulunuyor. Bu oyunda da standart oyunda yer alan görev yapma, bir şehir inşa etme, arena savaşları, zanaatkarlık ve ustalık gibi özellikler yer alıyor.

iOS ve Android’den sonra Nintendo Switch’te:

The Elder Scrolls: Blades aslında bir mobil oyun olarak tasarlanmıştı. Geçtiğimiz yıl bu günlerde App Store ve Google Play Store'da yerini alan oyun, genel olarak ortalamanın üstü bir yapım olarak değerlendirilse de popülerlik anlamında serinin ana oyunlarının yanından bile geçemedi.

Son dönemde konsollar arasındaki rekabet gittikçe kızışıyor ve Xbox Series X ile PlayStation 5 arasındaki çekişmenin nasıl sonuçlanacağı merakla bekleniyor. Taşınabilir konsol pazarına baktığımızdaysa mobil oyunların da gelmeye başlaması, Nintendo’nun bu pazardaki mücadeleyi çoktan kazandığını gösteriyor. The Elder Scrolls: Blades'in iOS ve Android sürümlerine aşağıdan ulaşabilirsiniz.