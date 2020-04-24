Nintendo: 160.000 Switch Hesabı Saldırıya Uğradı

Japonya merkezli video oyunu devi Nintendo, siber saldırıya uğradığını açıkladı. Hack girişiminden 160.000 Nintendo hesabının etkilendiğini bildiren şirket, Nintendo Ağ Kimliği (NNID) aracılığıyla Nintendo Hesabına giriş yapma özelliğini devre dışı bıraktığını duyurdu.

Nintendo, nisan ayının başından bu yana toplam 160.000 hesaba erişim sağlamak için yasa dışı olarak elde edilen giriş bilgilerinin ve şifrelerinin kullanıldığını açıkladı. Japon şirket, ihlal sırasında takma adlara, doğum tarihlerine, ülkelere ve e-posta adreslerine erişilmiş olabileceğini söylerken, bazı hesapların kullanıcılardan habersiz satın almalar da gerçekleştirmiş olabileceğini ifade etti.

Nintendo şimdi, tüm kullanıcıların iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmelerini öneriyor. Etkilenen hesapların şifrelerini sıfırlayan oyun devi, Nintendo Ağ Kimliği (NNID) aracılığıyla ana Nintendo hesabına giriş yapma özelliğinin devre dışı bırakıldığını açıkladı.

Nintendo, tüm kullanıcılardan iki faktörlü kimlik doğrulamasını etkinleştirmelerini istiyor

İhlalden etkilenen kullanıcıları e-posta yoluyla bilgilendiren Nintendo, bir NNID ve Nintendo hesabı için aynı şifreyi kullandıysanız, bakiyenizin ve kayıtlı kredi kartınızın My Nintendo Store veya Nintendo eShop'ta yasadışı bir şekilde kullanılmış olabileceğini belirtti.

Bu haftanın başında kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde, bazı Nintendo hesaplarının hacklendiği ve Fortnite VBucks gibi dijital ürünler satın almak için kullandığını ifade edilmişti. Nintendo, etkilenen kullanıcılardan satın alma geçmişini araştırabilmeleri ve satın alma işlemlerini iptal edebilmeleri için kendileriyle iletişime geçilmesini istiyor.

Etkilenen kullanıcıların hileli satın alma işlemlerini iptal edebilmeleri için Nintendo ile iletişime geçmeleri gerekiyor

Yapılan hileli satın alımların hemen iade edileceğini belirten Japon şirket, hiçbir kullanıcısının mağdur olmayacağı taahhüdünde bulundu. Öte yandan pek çok kişi, Nintendo büyüklüğünde bir şirketin bu risklerin farkında olması ve oluşabilecek tehlikeleri minimize etmek için daha proaktif önlemler alması gerektiğini savunuyor. Şirketin bundan sonra hesap güvenliği konusunda nasıl bir yol izleyeceğini hep birlikte göreceğiz.

Nintendo, bu haftanın başında yaptığı açıklamada, COVID-19 salgını nedeniyle evde geçirilen sürenin ve video oyunlarına olan talebin artması sonucu Nintendo Switch konsolunun üretimini önümüzdeki bir yıl yüzde 20 artırmayı planladığını duyurmuştu. Araştırma şirketin Nielsen’in raporuna göre, salgın boyunca ABD’de oyuncuların oyunlara harcadığı süre yüzde 45, Fransa’da ise yüzde 38 arttı.