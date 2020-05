Bir The Elder Scrolls Oyuncusu, Tam 616 Yıldır Hapis Yatıyor

Bir The Elder Scrolls oyuncusu, alışılmışın dışında bir hobiye sahip: Aldığı hapis cezasını sonsuza dek sürdürmek. Oyundaki tam 616 yılını hapiste geçiren oyuncu, karakterinin tüm yeteneklerinin köreldiğini ifade ediyor.

Video oyun sektörünün köklü şirketlerinden bir tanesi olan Bethesda, uzun zamandır sektörün içerisinde ve bugüne kadar onlarca önemli oyunun altına imzasını attı. Bu oyunlardan bir tanesi de 1994 yılından beri hayatımızın içerisinde olan The Elder Scrolls. Aksiyon RPG türünde bir oyun olan The Elder Scrolls, oyunseverlerden gördüğü yoğun ilgiyle süreç içerisinde bir oyun serisi haline geldi.

Bethesda, The Elder Scrolls'u tüm detaylarıyla düşünerek geliştirdi. Dolayısıyla oyunseverler de bu oyunda attıkları her adımı düşünüyorlar. Eğer oyun içerisinde ceza verilmesi gereken bir durum meydana gelirse bu ceza, karakterin oyun içinde hapse girmesi şeklinde oluyor. Normal olarak bir oyunca hapse girerseniz, bir an önce çıkmak için çaba harcarsınız. Ancak bu haberimizde size, hapisten çıkmak istemeyen bir The Elder Scrolls oyuncusundan bahsedeceğiz.

Sizlere bahsedeceğimiz karakterin kim olduğu bilinmiyor. Twitter'daki popüler The Elder Scrolls hesaplarından bir tanesi olan "The Unofficial Elder Scrolls Pages" tarafından paylaşılan bir tweet, bir oyuncunun bu oyunda çok ilginç bir hobisinin olduğunu ifade ediyor. Bu hobi: Hapis yatmak. Hemde çok ama çok uzun süre hapis yatmak.

Oyuncunun 225.001 gündür hapis yattığını gösteren oyun içi görüntü

Konuyla ilgili yapılan açıklamalar ve paylaşılan görüntüler, bu oyuncunun oyundaki tam 225 bin 1 gününü The Elders Scrolls evreninde hapiste bekleyerek geçirdiğini gösteriyor. Hapiste geçen bu süre, tam 616 yıla denk geliyor. Üstelik tek tuhaflık 616 yılın hapiste geçmiş olması değil. Hapiste geçen süre içerisinde karakterin tüm yetenekleri de körelmiş ve karakter hiçbir şey yapamaz hale gelmiş durumda.

Oyuncunun karakteri hapis yatmaktan neredeyse yürümeyi bile unutmuş durumda

Oyuncunun oyun içinde çok uzun yıllar hapiste yatması diğer oyuncuları etkilemediğinden fark edilmemesi çok olası. Ancak yine de küçük bir hesaplama yapıldığında The Elder Scrolls evreninde yaşanan önemli olayların neredeyse hepsinin bu oyuncu hapisteyken meydana geldiğini söyleyebiliyoruz. Örneğin oyundaki Oblivion kapıları kapandığında ya da Mehrunes Dagon en büyük yenilgisini aldığında bu oyuncu hapiste yatmaya devam ediyordu.