Eşsiz Silahlarıyla Sohbete Doyacağınız High On Life 2'nin Fiyatı, Çıkış Tarihi ve Sistem Gereksinimleri

2026'nın en çok beklenen oyunlarından biri olan High On Life 2, duyurulduğu günden bu yana ilgiyi üzerine çekmeyi başarmış durumda. Peki devam oyununda oyuncuları neler bekliyor?

Kendine özgü mizahı ve konuşan silahlarıyla oyun dünyasında büyük bir etki yaratan High On Life, devam oyunuyla geri dönüyor. Squanch Games tarafından geliştirilen bu absürt komedi ve bilim kurgu dolu evren, yeni oyunda daha da genişleyerek oyunculara yepyeni maceralar vaat ediyor.

İlk oyunun yakaladığı başarının ardından beklentilerin yükseldiği High On Life 2, getireceği yenilikler ve sadık kaldığı kökleriyle şimdiden merak konusu. Biz de High On Life 2'ye dair tüm detayları sizler için bir araya getirdik.

High On Life 2 fragmanı

High On Life 2 konusu

High On Life 2, insanlığın kaderini tehdit eden yeni bir galaksiler arası komployu merkezine alıyor. Oyuncular, bir kez daha insan türünü (oyunun deyimiyle en sevdikleri türü) kurtarmak için egzotik ve tehlikeli dünyalarda maceraya atılacaklar.

Bu görevde onlara, her biri kendi karakterine ve esprili diyaloglarına sahip olan konuşan uzaylı silahlar eşlik edecek. Hikâye, kötü niyetli bir ilaç şirketine karşı verilecek mücadele etrafında şekillenecek ve ilk oyundan tanıdık yüzlerin yanı sıra yeni karakterler de bu macerada yerini alacak.

High On Life 2 nasıl bir oyun?

High On Life 2, ilk oyunun izinden giderek birinci şahıs nişancı (FPS) türünü komedi ve macera unsurlarıyla birleştirmeye devam ediyor ancak devam oyunu, bu formülü önemli yeniliklerle zenginleştiriyor.

Öne çıkan en büyük yeniliklerden biri kaykay mekaniği. Oyuncular artık gezegenler arasında sadece yürüyerek veya jetpack kullanarak değil, aynı zamanda kaykay üzerinde kayarak, çeşitli hareketler yaparak ve hatta savaşırken bu yeteneği kullanarak hızlıca hareket edebilecek. Bu yeni mekanik, oyuna daha dinamik ve akıcı bir oynanış katmayı hedefliyor.

Ayrıca ilk oyundaki tek bir ana merkez olan Blim City'nin aksine, High On Life 2'de üç farklı ve büyük merkez (hub) bölgesi bulunacak. Metroidvania tarzı keşif unsurları barındıracak olan bu merkezler, oyuncu yeni yetenekler kazandıkça daha fazla etkileşim ve keşfedilecek alan sunacak. Bu yapısal değişiklik, oyunun dünyasını daha canlı ve keşfe değer kılmayı amaçlıyor.

Elbette oyunun en sevilen özelliği olan konuşan silahlar da geri dönüyor. Sweezy ve Gus gibi ilk oyundan tanıdık silahların yanı sıra, Sheath adında yeni bir silah da cephaneliğe ekleniyor.

High On Life 2 çıkış tarihi

High On Life 2, daha önce 2025'in kış aylarında çıkacağı duyurulmuş olsa da yapılan bir erteleme ile 13 Şubat 2026 tarihinde oyuncularla buluşacak.

High On Life 2 hangi platformlarda var?

Oyun, geniş bir oyuncu kitlesine hitap edecek şekilde birden fazla platformda yayınlanacak. High On Life 2'nin çıkış yapacağı platformlar şunlar:

PC (Steam, Epic Games Store)

PlayStation 5

Xbox Series X|S

Ayrıca oyun çıktığı ilk günden itibaren Xbox Game Pass kütüphanesine de eklenecek.

High On Life 2 fiyatı ne kadar?

High On Life 2'nin ön sipariş fiyatı henüz açıklanmış değil. Oyun ön siparişe açıldığında fiyat bilgisini sizler için güncelleyeceğiz.

High On Life 2 sistem gereksinimleri