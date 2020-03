Netflix’in aykırı gençlik dizileri "The End of The F***ing World" ve "I am Not Okay With This" aslında birbirleriyle bağlantılı. İki diziyi de izleyenlerin gözlerinden kaçabilecek detaylara ve diziler hakkında bilinen her şeye değindik.

Netflix'in gençler tarafından sevilen iki uzun isimli dizisi, internette epeydir konuşuluyor. Dizilerin en başta kısa süreli olmaları, hikayelerin sürekli devam etmesi ve yerinde saymaması izleyenleri ekran başına kilitliyor. 2017'de çizgi roman olarak yayın hayatına başlayan I am Not Okay With This hikayesi, kısa sürede Netflix tarafından satın alınıp dizi olarak uyarlandı.

Şu an için devam edip etmeyeceği belirsiz olan The End Of The F***ing World dizisini de hatırlarsınız... Netflix ise 2 popüler dizisi arasında şimdilik açık vermediği bir bağlantı kurmuş görünüyor. İki diziye de baktığımızda müziklerinden ışık ve kostümlerine kadar neredeyse kardeş yapımlar gibi durduklarını söylemek münkün. Ancak bağlantılı olduklarını buradan çıkarım yaparak söylemiyoruz; zaten en büyük ipucu I am Not Okay With This’in ilk sezonunda hem de iki kere bize gösteriliyor.

I am Not Okay With This içinde TEOTFW bağlantısı:

Bu noktadan sonra spoiler konusunda sizi uyarıyoruz. İki dizinin bağlantılarından biri aslında IANOWT içerisinde yer alan bir haber. Haberde İngiltere’de iki gencin polisten kaçtığı bilgisi yer alıyordu. Tahmin edebileceğiniz gibi bu haberde yer alan iki genç kahramanlarımız James ve Alyssa. Bu bilgiyle beraber iki hikayenin de aynı evrende geçtiği kanıtlanmış oldu. Dizi yapımcıları da aslında böyle bir planın olmadığını açıklamıştı.

İkinci bağlantı noktası ise yine I am Not Okay With This dizisinden geliyor. İlk sezon 3. bölümde masasını temizleyen Sydney’e ait sayfada TEOTFW yazdığı görülüyor. Tabii ki de bu diğer dizimizin isminin kısaltması. Bu iki bağlantının ardından her şey netliğe kavuşuyor.

İki diziye baktığımızda kostümler, ışıklar, sahneler ve hatta hikayenin bile benzerliğini görebiliriz. İki tane asosyal genç, sevgili oluyorlar ve aileleri içerisinde kalan büyük sorunları var. Yine kahramanlarımız birlikte yeni bir maceraya ve keşfe çıkıyorlar. Birisi kendi geçmişini ve güçlerini keşfetmek istiyor. TEOTFW’de ise kahramanlarımız direkt kendi duygularını keşfediyorlar.

Kabul etmeliyiz ki bu bilgileri okumadan önce de, iki dizi arasındaki bağlantıları görmüştük ve kafamızın bir kenarında hep vardı. Artık aynı evrende geçtiklerini biliyoruz. Şimdi üzücü bir haberi vermek zorundayız. Hepimizin kafasında iki dizinin birlikte çekilecek bölümleri olur mu sorusu geliyor. Ancak yapımcıların verdiği bilgilere bakarsak bu hiçbir zaman olmayacak gibi duruyor.

The End Of The F***ing World için 3. sezon çekilmeyecek:

İki dizi bir araya gelmeyecek gibi duruyor çünkü TEOTFW’nun 3. sezonu çekilmeyecek. Nedeni ise yapımcıların hikayeyi istedikleri yerde bitirdiklerini açıklamaları. Yapılan açıklamada, hikayenin iki sezonda iyi bir yol aldığı ve istenilen yerde bırakıldığı yönünde. Bu andan itibaren yeni bir keşfe ve maceraya ihtiyaç duyulmadığı ve bunun bir hata olacağı belirtildi.

Bu aynı zamanda dizinin hayranlarını da çok üzen bir haber oldu. İlk sezondan sonra 2. sezon için zaten uzun bir süre beklemiştik. Şimdi 3. sezonun hiç gelmeyeceği bilgisi içimizi yakıyor. Bu konuda şunu da söylemek gerekiyor; dizinin 3. sezonu olmayacak diye kesin bir cümle kullanılmadı. Sadece hikayeyi devam ettirmeme kararı alındı. Belki yoğun talep sonrasında bu karar değişebilir.

I am Not Okay With This 2. sezon için onay bekleniyor:

Kardeş yapımı gibi bu dizinin de geleceği biraz karmaşık gözüküyor. Yayınlandığı andan itibaren büyük bir izleyici ve hayran kitlesine ulaşan dizinin 2. sezonu hakkında net bir açıklama yapılmadı. Ancak yabancı basında dizinin 2. sezon onayının geleceği konuşuluyor. Aslında dizinin sezon finali gereği de bir ikinci sezona ihtiyacı olduğu görülüyor; en azından biz öyle bekliyoruz.

Sezon finalinde Sydney’in arkasında beliren ve “Korkmalı mıyım?” sorusuna “Onlar korkmalı” cevabını veren gizemli bir karakter belirdi. Şimdi hepimizin kafasında bu karakterin kim ve amacının ne olduğu soruları var. TEOTFW için hikayede keşfedilecek yeni bir şey kalmadı diye 3. sezon gelmedi. Bu dizimizde ise hem karakterin geçmişi hem de geleceği hakkında daha öğrenmemiz gereken çok şey var.

Tüm bu bilgiler ışığında dizinin 2. sezon onayının yakın zamanda geleceğini düşünebiliriz. Kim bilir, belki de TEOTFW’ün geleceğini ölçmek için ortak bir bölüm bile yapılabilir. Bu tabii ki de kendi düşüncemiz ama Netflix’in önümüzdeki haftalarda kararını açıklayacağı söyleniyor; hatta tahmini olarak 2021 Şubat veya Nisan aylarında yayına girmesi bekleniyor.

Dizilerin hikayesi izleyenleri daha fazla bağladı:

Gençlik dizilerinde bolca aşk, şımarıklık ve gereksiz maceralar görmeye alışmıştık. Bu iki yapımda ezberbozan hikayelere sahip. Bu nedenle hem gençlerin hem de yaşı büyük olanların da ilgilerini çekmeye başladı. Ortak özelliklerine bakarsak asosyal, duygularını belli etmekte zorlanan ve aileleriyle büyük sorunları olan gençleri görüyoruz. Yani gençlerin yaşadığı sorunların hepsi dizilerde var.

Bu dizileri izlerken kendi hayatınızdan da ufak noktalar bulabiliyorsunuz. Şimdilik I am Not Okay With This devam edecek gibi görünüyor. Bu diziye baktığımızda da süper güçleri olan aşırı sorunlu bir kızı görüyoruz. Dizinin ikinci sezonunda Sydney’in babası ve geçmişine dair daha çok detayı öğreneceğimiz kesin. Aynı zamanda son bölümde görünen karakterin kim olduğu ve bu güçlerin nereden geldiğini de öğreneceğiz.

En başa dönecek olursak iki dizinin bağlantılı olduğunu bir kez daha belirtelim. Diziler aynı evrende geçiyor ancak ortak bölümler veya bu bağlantının geleceği hakkında pek bir şey beklememek gerekiyor. Bunun yerine The End Of The F***ing World dizisinden umudu kesip, I am Not Okay With This 2. sezon onayı için birlikte bol bol dua edebiliriz.