Spider-Man: Far From Home ile üçüncü fazı sona eren Marvel Sinematik Evreni, yeni filmler ve kahramanlarla yoluna devam edecek ancak ortaya çıkan yeni bilgilere göre yeni filmlerden iki tanesi direkt olarak Endgame ile bağlantılı olacak.

Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü fazı, 6 film ve 8 diziyi içerisinde barındıracak. Sinematik evrenin üstüne koymaya devam edecek olan bu yapımlar, hikâye akışını da geliştirecek ve Endgame gibi büyük bir maceraya her seferinde biraz daha yaklaşacak.

Infinity War ile Endgame arasında yaklaşık 5 senelik bir boşluk bulunuyor ve bu boşluk; yeni kahramanların ve yeni kötü karakterlerin tanıtımında kullanılabilir. Bu sayede Marvel Sinematik Evreni’nin güncel zaman dilimine de ulaşılmış olur. Yayınlanacak olan bu yapımlar arasında ise iki tanesi özellikle göze çarpıyor ve Marvel, bu iki yapımın Endgame ile bağlantılı olacağını resmen onayladı.

Endgame ile bağlantılı olacak olan yapımlar:

Endgame ile bağlantısı olacak olan ilk yapım Doctor Strange in the Multiverse of Madness olacak. 7 Mayıs 2021’de vizyona girecek olan yapım, sinematik evrenin mutantlarını tanıtacak ve bunların arasında Deadpool ile Wolverine’in yer alması da bekleniyor. Loki ile WandaVision’ı bağlayacak olan yapımda Wanda’nın kötü karaktere dönüşeceğine dair dedikodular da bulunuyor.

Endgame ile bağlantısı olacak olan ikinci yapım ise The Eternals olacak. 6 Kasım 2020’de vizyona girecek olan filmin birçok yeni kahramanı tanıtması bekleniyor. Captain America: Civil War’dan bu yana Avengers ekibinden herhangi bir kahramanın bulunmayacağı ilk film olan The Eternals, birkaç bin yılı kapsayacak.

Newsarama’da yer alan bir habere göre The Eternals’ın sinopsisi ise şöyle: “The Eternals, Marvel Sinematik Evreni’ndeki binlerce yıldır gizli bir şekilde Dünya’da yaşayan kadim uzaylılardan oluşan yeni süper kahramanlara ev sahipliği yapacak. Avengers: Endgame’de yaşananlardan sonra meydana gelen hiç beklenmedik bir trajedi, insanlığın en kadim düşmanlarından olan The Deviant’lara karşı kahramanların saklandıkları gölgelerden çıkıp yeniden birleşmelerini sağlayacak.”

Marvel hayranlarını oldukça heyecanlandıran bu filmin Endgame ile bağlantılı olması hiç şüphesiz ki birçok hayranın daha da fazla heyecanlanmasına sebep olmuştur. Tabii bu kahramanların Infinity War sırasında ne yaptıklarını öğrenmek de oldukça heyecan verici olacaktır.