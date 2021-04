Marvel, yayınlandıktan kısa süre sonra sosyal medyada viral olan Albay Zemo'nun dans sahnesinin 1 saatlik izleyenleri hipnotize eden versiyonunu yayınladı. 20 saniyelik sahnenin arka arkaya yapıştırılmasıyla oluşturulan video, ilginç dans sahnesinin neden viral olduğunu açıklar nitelikte.

Marvel’ın en yeni dizisi olan The Falcon and The Winter Soldier, geçtiğimiz haftalarda yayına başladı. Dizi, yalnızca beğeni toplamak ile kalmadı, Marvel’ın alışık olduğumuz “troll” sahneleri ile pek çok internet meme’i de ortaya çıkardı. Bu meme’lerden biri de dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümünde Baron Zemo tarafından gerçekleştirilen danstı.

MCU’ya Avengers’ı dağıtma misyonuna sahip “kötü” bir karakter olarak giriş yapan Baron Zemo, The Falcon and The Winter Soldier'da ise “düşmanımın düşmanı dostumdur” felsefesi ile iki ana karaktere yardım amacıyla bulunan yarı iyi karakter konumunda. Sahne gereği bir club’da birkaç saniyeliğine dans eden ya da etmeye çalışan Zemo, Twitter’dan TikTok’a kadar tüm sosyal medyada viral oldu.

Marvel, Baron Zemo'yu 1 saat boyunca dans ettirdi(!)

Baron Zemo’yu canlandıran Daniel Brühl, söz konusu sahne ile ilgili yapmış olduğu bir açıklamada Zemo’nun dans pistinde çok daha uzun dans görüntülerinin olduğunu söylemişti ki Marvel, birkaç saniyesi bile viral olmayı başaran dans sahnesinin “Zemo Bir Saat Dans Ediyor” başlıklı uzun versiyonunu yayınladı.

Tahmin edebileceğiniz gibi Daniel Brühl, yalnızca birkaç saniyelik dans görüntüsü için 1 saat boyunca dans etmiş değil. Bunun yerine Zemo’nun yaklaşık 20 saniyelik dans görüntüleri, sahneye “cuk” diye oturan bir müzik eşliğinde 1 saat uzunlukta olacak şekilde birleştirilmiş durumda. Yine de Daniel Brühl’ün Baron Zemo olarak dans etme çabası, söz konusu videoyu 20 saniyeden çok daha fazla izlemenize neden olabilir.

Baron Zemo dans ettiği 1 saatlik video