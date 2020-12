Captain America'nın MCU'ya veda etmesinin ardından içeriği daha da merak edilen The Falcon and The Winter Soldier'ın ilk fragmanı yayınlandı. Görünüşe göre dizide birbirleriyle pek de uyum sağlayamayan fakat birlikte sıkı bir takım olan bir ikili izleyeceğiz.

Kısa süre önce Loki dizisinin ilk fragmanını yayınlayan Disney, aynı zamanda bir başka Disney+ orijinal dizisi olacak The Falcon and The Winter Soldier dizisinin de ilk resmi fragmanını Marvel hayranlarının beğenisine sundu. İlk fragmandan anladığımız kadarıyla The Falcon and The Winter Soldier, seyircileri aksiyona doyurmayı başaracak.

Yeni dizi ile birlikte Anthony Mackie, Falcon; Sebastian Stan ise Winter Soldier rolüne geri dönüyor. Ayrıca Captain America: Civil War filminin kötüsü Zemo’yu canlandıran Daniel Bruhl, aynı filmin “iyi” ajanı Sharon Carter’ı canlandıran Emily VanCamp ve MCU’ya yeni dahil olacak Wyatt Russell da dizide bu iki isme eşlik edecek.

The Falcon and The Winter Soldier, Mart 2021’de Disney+’ta yayınlanacak

Kari Skogland ve Malcolm Spellman tarafından kaleme alınan The Falcon and The Winter Soldier, 19 Mart 2021 itibarıyla Disney+ üzerinden Marvel hayranlarının beğenisine sunulacak. Dizinin yayınlanan ilk resmi fragmanını hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.

The Falcon and The Winter Soldier fragmanı