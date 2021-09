2014'te erken erişime açılan ve tam sürümü 2018'de çıkan açık dünya hayatta kalma korku oyunu The Forest'ta hayatta kalmanızı sağlayacak ipuçlarını meraklıları için derledik.

Endnight Games tarafından geliştirilen, hayatta kalma korku türünün en iyilerinden olan The Forest; türünün piyasada bulunan diğer oyunlarından oldukça farklı. Karakterinizin içinde bulunduğu uçağın bir adaya düşmesinin ardından adadan kurtulma çabasını konu alan The Forest, öyle istediğiniz gibi elinizi kolunuzu sallaya sallaya etrafta dolaşıp karşınıza çıkan her düşmana bulaşabileceğiniz bir oyun değil; çünkü bu karşılaşmadan sağ çıkmanız çoğunlukla imkansızdır. Uzun lafın kısası, The Forest saç baş yoldurtacak cinsten zor bir oyun ve eğer hayatta kalmak istiyorsanız oyunu kurallarına göre oynamak zorundasınız.

Bu yazımızda The Forest severler için oyunda hayatta kalmayı kolaylaştıracak basit birkaç kuralı ve ipucuyu 4 ana başlık altından derledik. Bu 4 ana başlık ise şu şekilde:

Genel ipuçları

Fiziksel mücadele

Yaşam alanı oluşturmak

Envanter

Genel ipuçları

İpucu #1: Oyunun ilk saatlerinde düşmanlara saldırmayın

Bir düşmanı yok etmek size tooth ve effigy dışında bir şey kazandırmadığı gibi bir de üstüne kardeşlerine ne olduğunu merak eden daha fazla yerli grubunun gelmesine sebep olur. Düşmanlarla karşılaşmanız durumunda kendinizi fark ettirmeden geçip gitmelerini beklemenin, uzun vadede daha iyi sonuçları olacaktır.

İpucu #2: Adada, özellikle de ormanda dolanırken gözlerinizi dört açın

Düşmanlar her yerden -ağaçların tepesinden ya da havadan- üzerinize atlayabildiği için ekstra dikkatli olmanız gerekli. Oyunun gizlenme mekanikleri oldukça iyi çalışıyor; yani yeterince iyi saklandığınız taktirde bir düşman tarafından fark edilmeniz imkansız.

İpucu #3: Etrafınızın güvenli olup olmadığından emin değilseniz sürekli çömelerek hareket edin

Böylece daha az gürültü yaparsınız ve düşmanın sadece birkaç metre uzağından geçiyor olsanız bile fark edilmezsiniz. Nasıl yapılacağını öğrenmek için kılavuzdan yararlanabilirsiniz.

İpucu #4: Başka bir seçeneğiniz kalmadığı veya zorlanmadığınız sürece, güneş battıktan sonra kesinlikle kamp alanınızı terk etmeyin

Bunun birkaç nedeni var. İlk olarak, geceleri daha fazla düşman vardır. İkincisi, karanlık olduğu için hareket etmekte zorlanırsınız. Üçüncüsü ise, el lambası ya da başka herhangi bir ışık kaynağı çıkarmanız durumunda bu düşmanların sizi rahatça görmelerine neden olur.

İpucu #5: Karakterinizin fizyolojik ihtiyaçlarına dikkat edin

Eğer enerjiniz azsa karakterinizi besleyin; aksi taktirde kendisini savunamaz ya da kaçamazsınız. Eğer açsa yine besleyin çünkü açlık doğal olarak ölüme yol açar. Enfeksiyona yol açacağı için elinize bulaşan kanı ve hipotermiyi görmezden gelmeyin; bunların olması durumunda karakterinizi enerjisi düşer ve savaşamazsınız.

İpucu #6: Kanı temizlemek için nehre atlayın

Kan enfeksiyona sebep olur, bu yüzden de kandan kurtulmanız gerekir. Kanı temizlemek için nehre atlamanız yeterli olacağı gibi yağmur da bir diğer seçenektir.

İpucu #7: Karakteriniz ıslanmışsa derhal bir sığınak bulun

Diyelim ki yağmura yakalandınız ve ıslandınız. Karakterinizin hipotermiden muzdarip olduğuna dair bir mesaj alırsınız. Derhal çatısı olan herhangi bir sığınak bulmanız ve kamp ateşi gibi bir ısı kaynağına yakın olmanız durumunda karakteriniz hemen iyileşecektir.

İpucu #8: Devriyelerin şiddeti ve sıklığı, mağlup edilen düşmanlara göre arttığı için düşmanla çarpışmaktan olabildiğince kaçının

Siz düşmanlara saldırdıkça grupların sayısı artar ve yerliler güçlenir. Bu yüzden de düşmanlarla çatışmaya girmekten kaçınmak en iyisi olacaktır.

İpucu #9: Eğer bir yerli grubunu alt ettiyseniz, onları parçalarına ayırın ve bu parçaları toplayın

Öldürdüğünüz yerlileri parçalarına ayırıp bu parçaları düşmanlarınızı korkutacak korkuluklar inşa etmek için kullanabilirsiniz.

İpucu #10: Bir yerliyle savaşırken etrafa tooth (diş) bırakıp bırakmadığını kontrol edin

Tooth bulmanız durumunda bunu elinizdeki eşyaları güncellemek ve yükseltmek için kullanabilirsiniz.

İpucu #11: Adımlarınıza dikkat edin

Hızlı seyahat esnasında kayalıklardan düşebilirsiniz ki bu da ya canınızın büyük bir kısmına ya da direkt canınıza mal olacaktır.

İpucu #12: Olabildiğince hızlı bir şekilde bir zırh inşa edin

Bir zırh oluşturmak için ihtiyacınız olan kaynakları kertenkele ve timsahları öldürerek elde edebilirsiniz. Gerekli kaynakları sağladıktan sonra derilerini yüzerek giyebilir veya daha iyi bir zırh oluşturmak için kullanabilirsiniz.

Fiziksel mücadele

İpucu #1: Bir düşman grubuna saldırıp saldırmayacağınızı iyice düşünün

Bazen kaçmak en iyi seçeneğinizdir. Ormanda yerlilerin bloklandığı alanları kullanarak kaçabilir, bunun yetersiz kaldığı durumlarda ise suya atlayıp izinizi kaybettirebilirsiniz.

İpucu #2: Düşmanın devriye gezdiği alanlarda saldırıya geçmek yerine çömelerek bir şeylerin arkasına saklanın

Bazı düşmanlar çok hızlı bir şekilde hareket ederler ve gidip daha fazla düşman çağırabilirler. Bu yüzden direkt bir çarpışmaya girmek yerine çömelerek tehlikeden uzaklaşmanız sizin için çok daha güvenli olacaktır.

İpucu #3: Siz düşmanı görmeseniz bile düşman sizi görebilir

Bu gibi durumları düşmanların bağrışmasından ya da müziğin değişmesinden anlayabilirsiniz. Bu yaşandığında etrafınıza bakınıp düşmanların nerede olduğunu belirleyin ki sizi şaşırtıp gafil avlayamasınlar.

İpucu #4: Düşmanlar göründüklerinden çok daha güçlüdür

Sıradan bir yerliden gelecek olan birkaç hamleyle karakterinizin işi bitebilir. Zamanla daha iyi bir zırh ve savunmanız olacak; ancak oyunun ilk birkaç saati sizi epeyce bir zorlayabilir.

İpucu #5: Saldırıları bloke edebilirsiniz

Basit bir baltanız dahi olsa düşmanlardan gelen çoğu saldırıyı engelleyip hasar görmekten kaçınabilirsiniz.

İpucu #6: En zor düşmanları en sona saklayın

Eğer birkaç yerli ve bir mutanttan oluşan bir grubun saldırısına uğradıysanız, ilk önce yerlileri halledip mutantı en sona bırakmanız durumunda işiniz çok daha kolay olacaktır.

İpucu #7: Başlangıç baltasındansa daha iyi bir silah yapmak için çabalayın

Böyle yapmanız durumunda fiziksel mücadele çok daha kolaylaşacaktır; ancak unutmayınız ki her silah, her düşman karşısında etkili değildir. Bu yüzden ekipmanınızı içinde bulunduğunuz duruma göre özelleştirmelisiniz.

Yaşam alanı oluşturmak

İpucu #1: Saklanma alanınız olacak olan üssünüz için iyi bir lokasyon seçin

Saklanma alanınızı ormanın ortasına inşa etmek taş, çubuk ve odun gibi kaynaklara ulaşımınızı kolaylaştırır; ancak düşmanların yaklaştığını önceden fark etmenizi de engeller. Saklanacağınız yeri ormandan uzakta inşa etmekse büyümenizi ve keşfinizi zorlaştırır. Bütün artı ve eksileri değerlendirip size uyan seçeneği seçmelisiniz.

İpucu #2: Yeryüzü şekillerini lehinize kullanın

Üssünüzü sadece tek bir yönden ulaşımı olan bir uçurumun sonuna inşa etmek kaçmanızı zorlaştırabilir; ancak sadece tek bir yöne tuzaklar yerleştirmeniz gerekeceği için savunmanızı da kolaylaştıracaktır.

İpucu #3: Topladığınız kaynakları üssünüzün dışta kalan kısmında stoklamayın

Bu, üssünüzüz bir mutant ya da yerliler tarafından saldırıya uğraması durumunda kaynaklarınızın zarar görmesini engelleyecektir.

İpucu #4: Mümkünse üssünüzü bir duvarla çevreleyin

Bunu yapmak sizi bayağı bir uğraştıracaktır; ancak üssünüzün etrafına bir duvar örmeniz durumunda düşmanların önce bu duvarı aşması gerekecektir. Eğer bir duvar öremiyorsanız, en azından çubuklardan bir çit örün ki düşmanlarınız biraz olsun oyalansın.

İpucu #5: Üssünüzü çevreleyen duvar ve çitin boyutunun doğru olduğundan emin olun

Düşmanlar tek bir çitin üzerinden kolayca atlayabilir; ancak ilk katın üzerine ikinci bir katı inşa etmeniz durumunda işleri zorlaşacaktır.

İpucu #6: Kamp ateşlerinin ve diğer ışık kaynaklarının nerede olduklarına dikkat edin

Işık yayan kaynaklar düşmanlarınızın yerinizi belirlemesini kolaylaştıracağı için bunları bir duvarla çevreleyebilirsiniz. Ayrıca yatağınızın çok yakınına ateş yakmanız durumunda karakteriniz uykudan uyandığı gibi ateşin üzerine basıp canınızın bir kısmını kaybetmenize neden olabilir.

Envanter

İpucu #1: Uçağı ve çevresini arayın

Uçaktan balta, ilaç, yiyecek ve su almayı unutmayın. Bunları aldıktan sonra baltayla bir kez vurarak enkazın etrafındaki valizleri açın ve içlerine bakın.

İpucu #2: Sopa, taş ve kütük toplayarak başlayın

Bütün bu kaynakları uçak enkazının olduğu bölgede bulabilirsiniz. Ağaçları keserek kütük elde edebilirsiniz.

İpucu #3: Tek seferde en fazla iki tane kütük taşıyabilirsiniz

Tek seferde taşıyabileceğiniz kütük sayısı ikidir; ancak sopa, kaya ve yerlilerin cesetlerini de taşıyabileceğiniz bir kızak inşa ederek bu sorundan da kurtulabilirsiniz.

İpucu #4: Envanter alanınızın sınırlı olduğunu unutmayın

Her eşyadan sadece belli bir miktarda taşıyabilirsiniz. Bu sorunu kaynak stokları oluşturarak çözebilirsiniz.

İpucu #5: Stoklarınızı düzenli olarak gözden geçirin

İhtiyacınız olmayan şeyleri temizlemeniz durumunda çantanızda daha çok yer açılacaktır. Böylece seyahatleriniz sırasında yeni şeyler toplayabilirsiniz.

The Forest'ın devamı gelecek mi?

Endnight Games, The Forest'ın devamı niteliğinde olan Sons of the Forest'ın 2021 yılından çıkacağını duyurup üstüne bir de geliştirme aşamasındaki oyundan fragman yayınladı; ancak oyunun kesin çıkış tarihi hala daha gizemini korumakta. Sons of the Forest'ın fragmanı için sizi şöyle alalım;

The Forest’ta hayatta kalmanızı sağlayacak ipuçlarını derlediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kolay bir oyun olmadığını biliyoruz; ancak bunları uyguladığınız taktirde oyun deneyiminizin çok daha keyifli olacağını garanti ederiz.