The Game Awards 2021 Oylaması Başladı: İşte Adaylar

The Game Awards 2021 oylaması başladı. Yılın en iyi oyununun belirleneceği oylama, 3 etap şeklinde gerçekleştirilecek. Oyuncular, an itibarıyla 30 oyundan 1 tanesine oy vererek, oylama heyecanına dahil olabiliyorlar.

Video oyun dünyasının en önemli etkinliklerinden bir tanesi olan The Game Awards'a sayılı günler kaldı. Yılın en iyi oyununun seçildiği bir ödüle ek olarak yaklaşan bazı oyunların gösterimlerinin de yapıldığı etkinlik, bu yıl 9 Aralık'ta gerçekleştirilecek. Törene günler kala en iyi oyunun seçilebilmesi için başlatılan oylamanın ilk etabını başlatan ekip, böylelikle yılın en iyi oyun adaylarını da açıklamış oldu.

Oyunseverlerin katılımlarıyla belirlenecek "2021'in en iyi oyunu" oylaması, aşama şeklinde gerçekleştirilecek. Oyuncular, öncelikle belirlenen 30 aday arasında seçimlerini yapacaklar. Bu oylamada en çok oyu alan 10 oyun, ikinci aşamaya geçme hakkı kazanacak. Yapılacak ikinci oylamalar sonucunda en fazla oyu alan 5 oyun ise üçüncü turda, yani birincinin belirleneceği oylamada karşı karşıya gelecek. Dileyen tüm oyun tutkunları, bu oylamaya dahil olabilecekler. Peki The Game Awards jürisi, bu yıl hangi oyunları aday gösterdi?

The Game Awards 2021'e aday gösterilen 30 oyun

Apex Legends

Battlefield 2042

Call of Duty: Warzone

Deathloop

Death’s Door

Destiny 2

FINAL FANTASY XIV Online

Fortnite

Forza Horizon 5

Genshin Impact

GTA Online

Halo Infinite

Hitman 3

Inscryption

It Takes Two

Kena: Bridge of Spirits

League of Legends

Life is Strange: True Colors

Little Nightmares 2

MARVEL’s Guardians of the Galaxy

Metroid Dread

Monster Hunter Rise

Neo: The World Ends With You

New World

Psychonauts 2

Ratchet & Clank: Rift Apart

Returnal

Resident Evil Village

Shin Megami Tensei V

Valorant

The Game Awards 2021'e nasıl oy verilir?

The Game Awards 2021'de aday olarak gösterilen 30 oyundan dilediğiniz bir tanesine oy verme imkanına sahipsiniz. Eğer siz de oy kullanmak ve desteklediğiniz oyunu 2021'in en iyisi olmasını sağlamasına yardımcı olmak isterseniz, şu adımları takip edebilirsiniz.

Burada bulunan bağlantıyı kullanarak The Game Awards 2021'in oylama sayfasına ulaşın.

bulunan bağlantıyı kullanarak The Game Awards 2021'in ulaşın. Desteklediğiniz oyunun hemen altında yer alan " Vote " butonuna tıklayın.

" butonuna tıklayın. Sizden bir hesap açmanız istenecek. Google ya da Facebook gibi platformlardaki hesaplarınızı kullanarak giriş yapın ve oylama işlemini tamamlayın.

Oylamanın ilk turunda yalnızca bir oyuna destek verebileceğinizi unutmayın. Ancak fikriniz değişirse, kullandığınız oyu değiştirebilirsiniz.

Oylama ne zamana kadar devam edecek?

3 etap şekilde yapılacak oylamanın ilk turu, 5 Aralık Pazar gününe kadar devam edecek. Aynı gün başlayacak ikinci round ise 7 Aralık'a kadar devam edecek. Bu iki round sonunda finale yükselecek 5 oyun için yapılacak oylama ise 7 Aralık'ta başlayacak. 9 Aralık günü gerçekleştirilecek olan etkinlik kapsamında da 2021'in en iyi oyunu tüm dünyaya ilan edilecek.