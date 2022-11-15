Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden The Game Awards'ın bu yılki adayları açıklandı. Yılın Oyunu adayları, bu yıl büyük bir çekişme sergileyebilir.
Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden The Game Awards’ın 2022 töreni için zaman geldi çattı. The Game Awards, bu yıl çıkan oyunlar arasından toplam 31 kategoride ödül kazanmaya aday olan oyunları açıkladı.
En büyük ödül olan The Game of the Year (Yılın Oyunu) ödülüne layık olan oyunlar, A Plague Tale: Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray ve Xenoblade Chronicles 3 olarak açıklandı. The Game Awards 2022’nin tüm adayları şu şekilde listelendi:
- Bu yılın adayları için oy kullanmak isterseniz, bu bağlantıya tıklayarak The Game Awards'ın oylama sayfasına ulaşabilirsiniz.
The Game Awards adayları:
Yılın Oyunu
|Adaylar
|A Plague Tale: Requiem
|Elden Ring
|God of War Ragnarök
|Horizon Forbidden West
|Stray
|Xenoblade Chronicles 3
En İyi Oyun Yönetmeliği
|Adaylar
|Elden Ring
|God of War Ragnarök
|Horizon Forbidden West
|Immortality
|Stray
En İyi Anlatım
|Adaylar
|A Plague Tale: Requiem
|Elden Ring
|God of War Ragnarök
|Horizon Forbidden West
|Immortality
En İyi Sanat Yönetmenliği
|Adaylar
|Elden Ring
|God of War Ragnarök
|Horizon Forbidden West
|Scorn
|Stray
En İyi Müzik ve Orkestra
|Adaylar
|A Plague Tale: Requiem
|Elden Ring
|God of War Ragnarök
|Metal: Hellsinger
|Xenoblade Chronicles 3
En İyi Ses Tasarımı
|Adaylar
|Call of Duty: Modern Warfare II
|Elden Ring
|God of War Ragnarök
|Gran Turismo 7
|Horizon Forbidden West
En İyi Performans
|Adaylar
|Ashly Burch – Horizon Zero Dawn
|Charlotte McBurney – A Plague Tale: Requiem
|Christopher Judge – God of War Ragnarök
|Manon Gage – Immortality
|Sunny Suljic – God of War Ragnarök
En Etkili Oyun
|Adaylar
|A Memoir Blue
|As Dusk Falls
|Citizen Sleeper
|Endling – Extinction Is Forever
|Hindsight
|I Was a Teenage Exocolonist
En İyi Devam Eden Oyun
|Adaylar
|Apex Legends
|Destiny 2
|Final Fantasy XIV
|Fortnite
|Genshin Impact
En İyi Indie Oyunu
|Adaylar
|Cult of the Lamb
|Neon White
|Sifu
|Stray
|Tunic
En İyi Mobil Oyun
|Adaylar
|Apex Legends Mobile
|Diablo Immortal
|Genshin Impact
|Marvel Snap
|Tower of Fantasy
En İyi Topluluk Desteği
|Adaylar
|Apex Legends
|Destiny 2
|Final Fantasy XIV
|Fortnite
|No Man’s Sky
Erişilebilirlikte Yenilik
|Adaylar
|As Dusk Falls
|God of War Ragnarök
|Return to Monkey Island
|The Last of Us Part I
|The Quarry
En İyi VR/AR Oyunu
|Adaylar
|After the Fall
|Among Us VR
|Bonelab
|Moss: Book II
|Red Matter 2
En İyi Aksiyon Oyunu
|Adaylar
|Bayonette 3
|Call of Duty: Modern Warfare II
|Neon White
|Sifu
|Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
En İyi Aksiyon/Macera Oyunu
|Adaylar
|A Plague Tale: Requiem
|God of War Ragnarök
|Horizon Forbidden West
|Stray
|Tunic
En İyi RPG Oyunu
|Adaylar
|Elden Ring
|Live a Live
|Pokemon Legends: Arceus
|Triangle Strategy
|Xenoblade Chronicles 3
En İyi Dövüş Oyunu
|Adaylar
|DNF Duel
|Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R
|The King of Fighters XV
|Multiversus
|Sifu
En İyi Aile Oyunu
|Adaylar
|Kirby and the Forgotten Land
|Lego Star Wars: The Skywalker Saga
|Mario + Rabbids Sparks of Hope
|Nintendo Switch Sports
|Splatoon 3
En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu
|Adaylar
|Dune: Spice Wars
|Mario + Rabbids Sparks of Hope
|Total War: Warhammer III
|Two Point Campus
|Victoria 3
En İyi Spor/Yarış Oyunu
|Adaylar
|F1 22
|FIFA 23
|NBA 2K23
|Gran Turismo 7
|Olliolli World
En İyi Çok Oyunculu Oyun
|Adaylar
|Call of Duty: Modern Warfare II
|Multiversus
|Overwatch 2
|Splatoon 3
|Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge
Yılın İçerik Üreticisi
|Adaylar
|Karl Jacobs
|Ludwig
|Nibellion
|Nobru
|Qtcinderella
En İyi Çıkış Yapan Indie Oyun
|Adaylar
|Neon White
|Norco
|Stray
|Tunic
|Vampire Survivors
En İyi Uyarlama
|Adaylar
|Arcane: League of Legends
|Cyberpunk: Edgerunners
|The Cuphead Show!
|Sonic the Hedgehog 2
|Uncharted
En Beklenen Oyun
|Adaylar
|Final Fantasy XVI
|Hogwarts Legacy
|Resident Evil 4
|Starfield
|The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom
En İyi E-spor Oyunu
|Adaylar
|Counter-Strike: Global Offensive
|Dota 2
|League of Legends
|Rocket League
|Valorant
En İyi E-spor Oyuncusu
|Adaylar
|Jeong “Chovy” Ji-Hoon – Gen.G
|Lee “Faker” Sang-Hyeok – T1
|Finn “Karrigan” Andersen – Faze Clan
|Oleksandr “S1mple” Kostyliev – Natus Vincere
|Jacob “Yay” Whiteaker – Cloud9
En İyi E-spor Takımı
|Adaylar
|Darkzero Esports
|Faze Clan
|Gen.G
|LA Thieves
|Loud
En İyi E-spor Koçu
|Adaylar
|Andrii “B1ad3” Horodenskyi – Natus Vincere
|Matheus “Bzka” Tarasconi – Loud
|Erik “d00mbr0s” Sandgren – FPX
|Robert “Robban” Dahlström – Faze Clan
|Go “Score” Dong-Bin – Gen.G
En İyi E-spor Etkinliği
|Adaylar
|EVO 2022
|2022 League of Legends World Championship
|PGL Major Antwerp 2022
|The 2022 Mid-Season Invitational
|Valorant Champions 2022