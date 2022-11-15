Yılın En İyi Oyunlarının Belli Olacağı 'The Game Awards 2022' Adayları Açıklandı [Siz de Oy Kullanabilirsiniz]

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Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden The Game Awards'ın bu yılki adayları açıklandı. Yılın Oyunu adayları, bu yıl büyük bir çekişme sergileyebilir.

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden The Game Awards’ın 2022 töreni için zaman geldi çattı. The Game Awards, bu yıl çıkan oyunlar arasından toplam 31 kategoride ödül kazanmaya aday olan oyunları açıkladı.

En büyük ödül olan The Game of the Year (Yılın Oyunu) ödülüne layık olan oyunlar, A Plague Tale: Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray ve Xenoblade Chronicles 3 olarak açıklandı. The Game Awards 2022’nin tüm adayları şu şekilde listelendi:

  • Bu yılın adayları için oy kullanmak isterseniz, bu bağlantıya tıklayarak The Game Awards'ın oylama sayfasına ulaşabilirsiniz.

The Game Awards adayları:

Yılın Oyunu

yılın oyunu

Adaylar
A Plague Tale: Requiem
Elden Ring
God of War Ragnarök
Horizon Forbidden West
Stray
Xenoblade Chronicles 3

En İyi Oyun Yönetmeliği

Adaylar
Elden Ring 
God of War Ragnarök
Horizon Forbidden West
Immortality
Stray

En İyi Anlatım

Adaylar
A Plague Tale: Requiem 
Elden Ring
God of War Ragnarök
Horizon Forbidden West
Immortality

En İyi Sanat Yönetmenliği

Adaylar
Elden Ring
God of War Ragnarök
Horizon Forbidden West
Scorn
Stray

En İyi Müzik ve Orkestra

Adaylar
A Plague Tale: Requiem
Elden Ring
God of War Ragnarök
Metal: Hellsinger
Xenoblade Chronicles 3

En İyi Ses Tasarımı

Adaylar
Call of Duty: Modern Warfare II
Elden Ring
God of War Ragnarök
Gran Turismo 7
Horizon Forbidden West

En İyi Performans

the game awards

Adaylar
Ashly Burch – Horizon Zero Dawn
Charlotte McBurney – A Plague Tale: Requiem
Christopher Judge – God of War Ragnarök
Manon Gage – Immortality
Sunny Suljic – God of War Ragnarök

En Etkili Oyun

Adaylar
A Memoir Blue
As Dusk Falls
Citizen Sleeper
Endling – Extinction Is Forever
Hindsight
I Was a Teenage Exocolonist

En İyi Devam Eden Oyun

Adaylar
Apex Legends
Destiny 2
Final Fantasy XIV
Fortnite
Genshin Impact

En İyi Indie Oyunu

Adaylar
Cult of the Lamb
Neon White
Sifu
Stray
Tunic

En İyi Mobil Oyun

Adaylar
Apex Legends Mobile
Diablo Immortal
Genshin Impact
Marvel Snap
Tower of Fantasy

En İyi Topluluk Desteği

Adaylar
Apex Legends
Destiny 2
Final Fantasy XIV
Fortnite
No Man’s Sky

Erişilebilirlikte Yenilik

the game awards

Adaylar
As Dusk Falls
God of War Ragnarök
Return to Monkey Island
The Last of Us Part I
The Quarry

En İyi VR/AR Oyunu

Adaylar
After the Fall
Among Us VR
Bonelab
Moss: Book II
Red Matter 2

En İyi Aksiyon Oyunu

Adaylar
Bayonette 3
Call of Duty: Modern Warfare II
Neon White
Sifu
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

Adaylar
A Plague Tale: Requiem
God of War Ragnarök
Horizon Forbidden West
Stray
Tunic

En İyi RPG Oyunu

Adaylar
Elden Ring
Live a Live
Pokemon Legends: Arceus
Triangle Strategy
Xenoblade Chronicles 3

En İyi Dövüş Oyunu

Adaylar
DNF Duel
Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R
The King of Fighters XV
Multiversus
Sifu

En İyi Aile Oyunu

the game awards

Adaylar
Kirby and the Forgotten Land
Lego Star Wars: The Skywalker Saga
Mario + Rabbids Sparks of Hope
Nintendo Switch Sports
Splatoon 3

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu

Adaylar
Dune: Spice Wars
Mario + Rabbids Sparks of Hope
Total War: Warhammer III
Two Point Campus
Victoria 3

En İyi Spor/Yarış Oyunu

Adaylar
F1 22
FIFA 23
NBA 2K23
Gran Turismo 7
Olliolli World

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Adaylar
Call of Duty: Modern Warfare II
Multiversus
Overwatch 2
Splatoon 3
Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Yılın İçerik Üreticisi

Adaylar
Karl Jacobs
Ludwig
Nibellion
Nobru
Qtcinderella

En İyi Çıkış Yapan Indie Oyun

Adaylar
Neon White
Norco
Stray
Tunic
Vampire Survivors

En İyi Uyarlama

the game awards

Adaylar
Arcane: League of Legends
Cyberpunk: Edgerunners
The Cuphead Show!
Sonic the Hedgehog 2
Uncharted

En Beklenen Oyun

Adaylar
Final Fantasy XVI
Hogwarts Legacy
Resident Evil 4
Starfield
The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi E-spor Oyunu

Adaylar
Counter-Strike: Global Offensive
Dota 2
League of Legends
Rocket League
Valorant

En İyi E-spor Oyuncusu

Adaylar
Jeong “Chovy” Ji-Hoon – Gen.G
Lee “Faker” Sang-Hyeok – T1
Finn “Karrigan” Andersen – Faze Clan
Oleksandr “S1mple” Kostyliev – Natus Vincere
Jacob “Yay” Whiteaker – Cloud9

En İyi E-spor Takımı

Adaylar
Darkzero Esports
Faze Clan
Gen.G
LA Thieves
Loud

En İyi E-spor Koçu

Adaylar
Andrii “B1ad3” Horodenskyi – Natus Vincere
Matheus “Bzka” Tarasconi – Loud
Erik “d00mbr0s” Sandgren – FPX
Robert “Robban” Dahlström – Faze Clan
Go “Score” Dong-Bin – Gen.G

En İyi E-spor Etkinliği

Adaylar
EVO 2022
2022 League of Legends World Championship
PGL Major Antwerp 2022
The 2022 Mid-Season Invitational
Valorant Champions 2022
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Kaynak : https://www.thegameawards.com/nominees/innovation-in-accessibility
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