Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden The Game Awards'ın bu yılki adayları açıklandı. Yılın Oyunu adayları, bu yıl büyük bir çekişme sergileyebilir.

Oyun dünyasının en prestijli ödüllerinden The Game Awards’ın 2022 töreni için zaman geldi çattı. The Game Awards, bu yıl çıkan oyunlar arasından toplam 31 kategoride ödül kazanmaya aday olan oyunları açıkladı.

En büyük ödül olan The Game of the Year (Yılın Oyunu) ödülüne layık olan oyunlar, A Plague Tale: Requiem, Elden Ring, God of War Ragnarök, Horizon Forbidden West, Stray ve Xenoblade Chronicles 3 olarak açıklandı. The Game Awards 2022’nin tüm adayları şu şekilde listelendi:

Bu yılın adayları için oy kullanmak isterseniz, bu bağlantıya tıklayarak The Game Awards'ın oylama sayfasına ulaşabilirsiniz.

The Game Awards adayları:

Yılın Oyunu

Adaylar A Plague Tale: Requiem Elden Ring God of War Ragnarök Horizon Forbidden West Stray Xenoblade Chronicles 3

En İyi Oyun Yönetmeliği

Adaylar Elden Ring God of War Ragnarök Horizon Forbidden West Immortality Stray

En İyi Anlatım

Adaylar A Plague Tale: Requiem Elden Ring God of War Ragnarök Horizon Forbidden West Immortality

En İyi Sanat Yönetmenliği

Adaylar Elden Ring God of War Ragnarök Horizon Forbidden West Scorn Stray

En İyi Müzik ve Orkestra

Adaylar A Plague Tale: Requiem Elden Ring God of War Ragnarök Metal: Hellsinger Xenoblade Chronicles 3

En İyi Ses Tasarımı

Adaylar Call of Duty: Modern Warfare II Elden Ring God of War Ragnarök Gran Turismo 7 Horizon Forbidden West

En İyi Performans

Adaylar Ashly Burch – Horizon Zero Dawn Charlotte McBurney – A Plague Tale: Requiem Christopher Judge – God of War Ragnarök Manon Gage – Immortality Sunny Suljic – God of War Ragnarök

En Etkili Oyun

Adaylar A Memoir Blue As Dusk Falls Citizen Sleeper Endling – Extinction Is Forever Hindsight I Was a Teenage Exocolonist

En İyi Devam Eden Oyun

Adaylar Apex Legends Destiny 2 Final Fantasy XIV Fortnite Genshin Impact

En İyi Indie Oyunu

Adaylar Cult of the Lamb Neon White Sifu Stray Tunic

En İyi Mobil Oyun

Adaylar Apex Legends Mobile Diablo Immortal Genshin Impact Marvel Snap Tower of Fantasy

En İyi Topluluk Desteği

Adaylar Apex Legends Destiny 2 Final Fantasy XIV Fortnite No Man’s Sky

Erişilebilirlikte Yenilik

Adaylar As Dusk Falls God of War Ragnarök Return to Monkey Island The Last of Us Part I The Quarry

En İyi VR/AR Oyunu

Adaylar After the Fall Among Us VR Bonelab Moss: Book II Red Matter 2

En İyi Aksiyon Oyunu

Adaylar Bayonette 3 Call of Duty: Modern Warfare II Neon White Sifu Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

En İyi Aksiyon/Macera Oyunu

Adaylar A Plague Tale: Requiem God of War Ragnarök Horizon Forbidden West Stray Tunic

En İyi RPG Oyunu

Adaylar Elden Ring Live a Live Pokemon Legends: Arceus Triangle Strategy Xenoblade Chronicles 3

En İyi Dövüş Oyunu

Adaylar DNF Duel Jojo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R The King of Fighters XV Multiversus Sifu

En İyi Aile Oyunu

Adaylar Kirby and the Forgotten Land Lego Star Wars: The Skywalker Saga Mario + Rabbids Sparks of Hope Nintendo Switch Sports Splatoon 3

En İyi Simülasyon/Strateji Oyunu

Adaylar Dune: Spice Wars Mario + Rabbids Sparks of Hope Total War: Warhammer III Two Point Campus Victoria 3

En İyi Spor/Yarış Oyunu

Adaylar F1 22 FIFA 23 NBA 2K23 Gran Turismo 7 Olliolli World

En İyi Çok Oyunculu Oyun

Adaylar Call of Duty: Modern Warfare II Multiversus Overwatch 2 Splatoon 3 Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge

Yılın İçerik Üreticisi

Adaylar Karl Jacobs Ludwig Nibellion Nobru Qtcinderella

En İyi Çıkış Yapan Indie Oyun

Adaylar Neon White Norco Stray Tunic Vampire Survivors

En İyi Uyarlama

Adaylar Arcane: League of Legends Cyberpunk: Edgerunners The Cuphead Show! Sonic the Hedgehog 2 Uncharted

En Beklenen Oyun

Adaylar Final Fantasy XVI Hogwarts Legacy Resident Evil 4 Starfield The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom

En İyi E-spor Oyunu

Adaylar Counter-Strike: Global Offensive Dota 2 League of Legends Rocket League Valorant

En İyi E-spor Oyuncusu

Adaylar Jeong “Chovy” Ji-Hoon – Gen.G Lee “Faker” Sang-Hyeok – T1 Finn “Karrigan” Andersen – Faze Clan Oleksandr “S1mple” Kostyliev – Natus Vincere Jacob “Yay” Whiteaker – Cloud9

En İyi E-spor Takımı

Adaylar Darkzero Esports Faze Clan Gen.G LA Thieves Loud

En İyi E-spor Koçu

Adaylar Andrii “B1ad3” Horodenskyi – Natus Vincere Matheus “Bzka” Tarasconi – Loud Erik “d00mbr0s” Sandgren – FPX Robert “Robban” Dahlström – Faze Clan Go “Score” Dong-Bin – Gen.G

En İyi E-spor Etkinliği