The Game Awards her sene olduğu gibi bu sene de canlı bir şekilde yayınlanacak. YouTube Gaming üzerinde yapılacak olan canlı yayında bu sene ilk kez bir özellik kullanılacak. Görme bozukluğu olan oyuncular için sesli anlatım özelliği bu sene The Game Awards canlı yayınında olacak.

Her yıl aralık ayında düzenlenen The Game Awards (Oyun Ödülleri), adından da anlaşılabileceği üzere bir video oyunu ödül töreni. Geoff Keighley tarafından sunulan ve 2003 yılından beri düzenlenen ödül töreninde bir sonraki sene ve ondan sonra piyasaya sürülecek oyunların ön gösterimi de yapılabiliyor. Yılın oyunu ödülünü seçerken oyların yüzde 90'ı jüri, yüzde 10'u ise sosyal medyadaki oyuncular tarafından alınıyor. Bu sene de düzenlenen ve YouTube Gaming üzerinde canlı yayınlanacak olan The Game Awards etkinliğinde daha önce hiç yapılmamış bir şey yapılmasına karar verildi. Sunucu Geoff Keighley, dün akşam saatlerinde yeni bir tweet paylaştı. Keighley'in Twitter üzerinde yaptığı açıklamaya göre The Game Awards etkinliğinde görme bozukluğu olan oyuncular için ilk kez bir özellik kullanılacak. Geoff Keighley'in attığı tweet: The Game Awards'ın YouTube Gaming'de ilk kez özel bir sesli betimleme modlu canlı yayına sahip olacağını onaylamaktan mutluluk duyuyorum. Erişebilirlik önemlidir. Geoff Keighley, attığı tweet ile YouTube Gaming üzerinde canlı yayınlanacak olan The Game Awards etkinliğinde sesli betimleme özelliğinin olacağını açıkladı. Görme bozukluğu olan kişiler için fazlasıyla önemli olan sesli betimleme, ekranda olup biten her şeyin sesli bir şekilde açıklanarak izleyiciye aktarılmasını sağlıyor. The Game Awards etkinliği Türkiye saatiyle 11 Aralık 2020 tarihinde saat 3.00'da gerçekleştirilecek. Etkinliği izlemek isteyen oyuncular YouTube Gaming üzerinden canlı yayına erişebilecek.

