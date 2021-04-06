The Godfather Filminin İkonik Malikanesi Satışa Çıkarıldı

The Godfather serisindeki ikonik at kafası sahnesine ev sahipliği yapan devasa malikane, mülk sahibinin borç batağı yüzünden seviyesinde son derece düşük bir fiyata, 89 milyon dolara satışa sunuldu.

Sinema tarihinin en kült film serilerinden The Godfather’da yer alan ikonik malikane, bir kez daha satışa sunuldu. Filmde Jack Woltz karakterinin evi olarak kullanılan yerde daha önce ABD eski başkanı John F Kennedy balayı tatilini yapmış, malikanenin bir türlü satılamamasından dolayı ev lanetli olarak adlandırılmıştı.

Malikane, 1927 yılında inşa edilmişti ve 2016 yılında 195 milyon dolarlık satış fiyatıyla Amerika'nın en pahalı evleri arasına girmişti. 5 yıl sonra tekrar satışa sunulan malikanenin fiyatında büyük oranda indirim yapıldı ve gerçekten de devasa diyebileceğimiz malikanenin fiyatı 89,75 milyon dolar olarak belirlendi.

Malikane, borç yüzünden uygun bir fiyata satılıyor

Godfather filmini izleyip evi bir türlü anımsayamayanlar için minik bir hatırlatma yapalım. Filmin en ikonik sahnelerinden birinde "Baba" karakteri, Jack Woltz’un yatağına kesilmiş bir at kafası göndermişti. Woltz’un nasıl bir belaya bulaştığını bilmeden takıldığı malikanesi de şu anda bahsettiğimiz yer.

Mülk sahibi Leonard Ross’un devasa malikanenin fiyatını neden bu kadar düşürdüğü de belli oldu. Açıklanan bilgilere göre malikanenin bağlı olduğu gayrimenkul şirketi, borç batağına girmiş durumda ve savcılık Ross’tan evi bir an önce satmasını istemiş. Ross da 2016 yılında 195, 2018 yılında 135 ve 2020 yılında 125 milyon dolara düşürdüğü malikanenin fiyatında %54’lük bir indirim yapmak zorunda kalmış.

Kabaca bir hesap yaptığımızda 708 milyon 632 bin 400 Türk Lirasına denk gelen malikanenin içerisinde iki katlı devasa kütüphane, spor salonu, tenis kortu ve bir sürü havuz bulunuyor.