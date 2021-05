A24 ile David Lowery'nin uzunca bir süredir üzerinde çalıştığı "The Green Knight" isimli filmin ilk fragmanı yayınlandı. Ortaçağ dönemi ile fantastik ögeleri birleştiren dizi, bu yıl sinemaseverlerle buluşacak. Fragman, filmin neler sunacağına dair ufak detaylar sunuyor.

2012 yılından beri hizmet vermekte olan ve sinemaseverlerin tam not verdiği onlarca filmin yapımcılığını üstlenen "A24", bir süredir üzerinde çalıştığı "The Green Knight" isimli yapımının fragmanını yayınladı. Devlerin, konuşan tilkilerin ve cesur bir şovalyenin olduğu fantastik ortaçağ filmi, tarih ile fantastik ögelerin birleştiği yapımları seven film tutkunlarını kendine hayran bırakacak gibi görünüyor.

Aslına bakacak olursak The Green Knight, yeni bir proje değil. Hatta A24, bu filmin Mayıs 2020'de vizyona girmesini planlıyordu. Ancak geçtiğimiz yıl dünyayı kasıp kavuran koronavirüs pandemisi, yapımın ertelenmesine yol açtı. Ekip, yaptığı son açıklamalarda bu fantastik filmin 30 Temmuz'da sinemaseverlerle buluşacağını duyurdu. Bu kez bir erteleme daha olmayacak gibi görünüyor.

Hint asıllı İngiliz oyuncu Dev Patel'in başrol olarak karşımıza çıktığı film, Alicia Vikander, Kate Dickie, Erin Kellyman, Sean Harris, Sarita Choudhury ve Barry Keoghan gibi oyunculara ev sahipliği yapıyor. David Lowery tarafından yönetilen filmin prodüksiyon süreci ise Toby Halbrooks, James M. Johnston, Tim Headington ve Theresa Steele gibi isimlerle sürdürülüyor.

Seyirciler, The Green Knight'ta "Sir Gawain ve Yeşil Şövalye" isimli kitaptan esinlenildiğini görecekler. Kral Arthur'un Sir Gawain ile Yeşil Şovalye'nin düşmanlığına odaklanan film, Gawain'in kendine önemli dersler çıkardığı bir şekilde sona erecek. Bu süreçte yaşanacak fantastik olaylar ise sinema tutkunlarına etkileyici bir deneyim sunacak.

İşte The Green Knight'ın bugüne kadar yayınlanan ilk fragmanı