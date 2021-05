Tom Hardy ve bedeninde taşıdığı Venom, "Venom: Let There Be Carnage" ile geri dönmeye hazırlanırken; filmin ilk fragmanı yayınlandı. Yeni filmde Venom'u Carnage adlı karakter ile savaşırken izleyeceğiz.

Marvel, geçtiğimiz günlerde yayınlamış olduğu bir video ile Marvel Sinematik Evreni 4. aşama filmlerinin vizyon tarihlerini açıklamıştı. Şimdi ise MCU'da yer almayan Marvel-Sony ortak yapımı Venom'um 2. filminden ilk fragman yayınlandı.

Venom 2 ya da tam adıyla Venom: Let There Be Carnage, Tom Hardy tarafından canlandırılan Eddie Brock ve Venom'u bir kez daha karşımıza getirecek. Anlaşılan o ki Brock ile içinde bir yerlerde saklanan Venom'un arası düzelmiş, hatta Venom, Brock'a kahvaltı hazırlar hale gelmiş durumda. Ancak başrol Venom ise sakinlik asla uzun sürmez…

Usta oyuncu ve yönetmen Andy Serkis, devam filmini çekmek üzere kameranın arkasına geçmiş durumda. Bundan dolayıdır ki Venom, aslen bir "kötü karakter" olmasına rağmen filmde sempati duyabileceğiniz eğlenceli bir karakter gibi resmedilmiş durumda. Henüz yalnızca tek bir fragman yayınlandığından konuşmak için biraz erken olabilir ancak filmde Venom'u pek çok kez "şaka" yaparken görebiliriz.

Michelle Williams, bir kez daha Anne Weying karakterini canlandırmak üzere devam filminde yer alacak isimlerden. Ancak şüphesiz ki yeni filmde en fazla dikkat edilecek oyuncu, filmin kötüsü (ya da daha kötüsü mü demeliyiz? Sonuçta Venom da bir kötü...) Carnage karakterine hayat verecek olan Woody Harrelson olacak.

Venom: Let There Be Carnage için henüz bir vizyon tarihi açıklanmış değil ancak bu sonbaharda beyaz perdede olacağını tahmin ediyoruz. Peki yayınlanan ilk fragman Venom: Let There Be Carnage'a dair beklentilerinizi nasıl ekledi? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz.

Venom: Let There Be Carnage ilk fragman