HBO, yılın en çok beklenen dizilerinden olan The Last of Us'ın 2. sezonunun tam çıkış tarihini açıkladı.

Naughty Dog’un ikonik oyun serisiyle aynı ismi taşıyan HBO imzalı The Last of Us dizisi, şüphesiz son yılların en başarılı yapımlarından biriydi. Bu yüzden de dizinin yeni sezonunun ne zaman geleceği merak ediliyordu. HBO, yakın zamanda nisanda geleceğini açıklamıştı ancak tam tarih vermemişti.

Sonunda beklenen haber geldi. Şirket, The Last of Us’ın ikinci sezonunun ne zaman yayımlanacağını açıkladı.

13 Nisan’da gelecek

Şirket tarafından yapılan açıklamalara göre The Last of Us’ın 2. sezonu, 13 Nisan 2025 Pazar günü Max üzerinden yayımlanmaya başlayacak. Çıkış tarihi duyurusu kapsamında yayımlanan yeni posterleri de içeriğimizden görebilirsiniz.

İkinci sezon, Joel ve Ellie’nin hikâyesini devam ettirecek. Bu sezonda, yavaş yavaş The Last of Us: Part 2 oyunununda olanları görmeye başlayacağız. Yani aradan 5 yıl gibi bir süre geçecek Oyunu oynayanların yakından tanıdığı Abby karakteri de ilk kez karşımıza çıkacak. Sezonun muhtemelen tüm ikinci oyunu kapsamayacağını, kalan hikâyenin bir başka sezonda devam ettirebileceğini de söyleyelim. Ancak henüz kesin bir şey yok.

Yeni sezonda kemik kadro Pedro Pascal ve Bella Ramsey devam edecek. Onların yanı sıra Kaitlyn Dever, Abby olarak katılacak. Isabela Merced, Young Mazino, Ariela Barer, Gabriel Luna gibi isimleri de göreceğiz.

The Last of Us 2. sezon fragmanı