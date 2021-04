The Last of Us 3'ün Hikaye Taslağı Oluşturuldu

Naughty Dog üst düzey yöneticisi Neil Druckmann, efsane hale gelen PlayStation 4 oyunu The Last of Us ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Oyunun yeni bir sürümü için hikaye taslağının oluşturulduğunu açıklayan Druckmann, oyunla ilgili somut bir adımınsa şimdilik olmadığını duyurdu.

PlayStation ekosisteminin en çok sevilen oyunlarından bir tanesi olan The Last of Us ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Naughty Dog'un üst düzey yöneticilerinden Neil Druckmann, "Script Apart" isimli bir podcast yayınında bu oyunla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Oyunun ikinci bölümünün hikayesini yazan Halley Gross ile kendisinin yeni bir çalışma üzerinde olduğunu söyleyen Druckmann, bu çalışma kapsamında The Last of Us 3'ün hikayesinin bir ön taslağının oluşturulduğunu açıkladı.

Druckmann, oluşturdukları taslağın gerçek bir oyun haline gelip gelmeyeceğinden bile emin değil. Zaten oluşturulan şeyin hikayenin ana hatlarını kapsadığını ve üzerine hala çalışılması gerektiğini söyleyen Naughty Dog yöneticisi, hikaye ile ilgili neler açıklayacağından kendisinin bile emin olmadığını ifade ediyor.

Oyunla ilgili çalışma söz konusu değil

Neil Druckmann tarafından yapılan açıklamalara göre şirket, The Last of Us ile ilgili çok fazla konuşmuş. Ancak şu an için bu oyunla ilgili hiçbir şeyin olmadığını söyleyen Druckmann, oluşturulan taslak hikayenin bile sadece o kadardan ibaret olduğunu, oyunla ilgili somut bir adım atılmadığını söylüyor.

Naughty Dog'un The Last of Us ile ilgili planlarının neler olduğu şu an için bilinmiyor. Ancak şuna eminiz ki şirket, oyunun PlayStation 5 ile tam uyumlu bir remake sürümü oyuncuların beğenisine sunacak. Öte yandan bu haberimizin konusunu teşkil ettiği gibi yepyeni bir The Last of Us hikayesi ile karşılaşmamız da oldukça muhtemel. Ancak şirketin hangi doğrultuda adım atacağını bilmek, pek de mümkün değil.