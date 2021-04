The Last of US Part II İçin DLC Planları Rafa Kaldırıldı

The Last of Us Part II oyuncularının oyuna dair en büyük beklentilerinden biri bir DLC'nin yayınlanıp yayınlanmayacağı. Uzun zamandır dönem dönem gündeme gelen ancak bir türlü resmiyet kazanmayan DLC ihtimalleri, gelen son haberlere göre çok da umut vadetmiyor.

Elde ettiği başarılar ile 2020'nin adından en çok söz ettiren oyunlarından biri olan The Last of Us Part II, ödül üstüne ödül kazanıp listelerde zirveye oynamıştı. Oyunseverlerin beğenisini toplayan ve geniş bir kitle tarafından oldukça sevilen oyun, yayınlanmasının ardından kısa bir süre geçmişti ki DLC ve çok oyunculu mod söylentileriyle anılmaya başladı.

Oyunun geliştiricisi Naughty Dog, bir süre bu söylentiler karşısında sessizliğini korusa da ardından ilk güzel haber geldi ve geliştirici oyunun çok oyunculu modu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Ancak DLC yayınlanması konusunda haberler aynı oranda güzel değildi. Naughty Dog'un kreatif direktörü ve Başkan Yardımcısı Neil Druckmann, stüdyonun The Last of Us Part II için bir DLC planı olmadığını açıklayarak bu noktadaki beklentileri bıçak gibi kesmişti. Ancak bu açıklamalara rağmen DLC ihtimali sık sık gündeme gelmeye devam ediyor ve stüdyonun bu noktada henüz resmiyet kazanmadığı için açıklanmayan planları olabileceği söyleniyor.

Bir gün gelebilir ancak şimdilik rafa kaldırılmış durumda:

Naughty Dog son dönemlerde The Last of Us serisi ile ilgili zaten yoğun bir şekilde bazı çalışmalar gerçekleştiriyor. Geliştirici stüdyo bir yandan serinin ilk oyununun PS5 remake'i üzerinde çalışırken bir yandan da Part II için çok oyunculu mod çalışmalarına devam ediyor.

Tüm bu konuların değerlendirildiği bir videoya konuk olan, oyun sektörünün önemli yazarlarından Jason Schreier'e göre Naughty Dog The Last of Us Part II ile ilgili bir DLC fikrini her zaman değerlendiriyor ancak bu yalnızca bir fikir ve diğer öncelikler sebebiyle hep rafa kaldırılıyor. Bu açıklamasından 'Naughty Dog'un bir DLC planı vardı ancak iptal edildi' anlamının çıkarılmasını da istememiş olacak ki Schreier, meselenin stüdyo için yalnızca bir tartışma konusu olduğunu, hiçbir zaman 'iptal edilecek kadar ilerleyen bir proje' seviyesine gelmediğini söylüyor.