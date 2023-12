Naughty Dog, uzun zamandır üzerinde çalıştığı The Last of Us Online'ı iptal ettiğini açıkladı. Karar, üzücü olsa da şaşırtıcı değil.

PlayStation ekosisteminin en iyi oyunlarından biri olarak gösterilen The Last of Us ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Oyunun geliştiricisi Naughty Dog, bir süredir üzerinde çalıştığı bilinen The Last of Us Online'ı iptal ettiğini açıkladı. Naughty Dog, iptalin nedenlerine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

The Last of Us Online, aslında yıllardır gündemde olan bir oyun. Hatta Naughty Dog'un açıklamasına göre The Last of Us Part II'nin geliştirme döneminde bile gündemdeydi. Ancak henüz ön prodüksiyon aşamasındaydı. Bu aşamanın geçildiğini anlatan Naughty Dog, iş daha fazla ilerleme noktasına geldiğinde tıkandığını açıkladı.

The Last of Us Online için kaynak ayırmak istememişler

Ekibe göre The Last of Us'ın çok oyunculu versiyonu yapılabilirdi ancak böyle bir karar alınması, şirketin bu işe çok büyük kaynak ayırmasına yol açacaktı. Böylesi bir durumun yepyeni tek oyunculu oyunlar için risk oluşturduğunu aktaran Naughty Dog, üzülerek de olsa projeyi iptal etmek zorunda kaldığını açıkladı.

Açık konuşmak gerekirse The Last of Us Online'ın iptal edileceği, geçmişte yaşananlardan belliydi. Mayıs ayında oyunla ilgili bir açıklama yapan geliştirici ekip, gelişim sürecindeki sorunlar nedeniyle oyunun gecikeceğini söylemişti. Ekim ayında ortaya çıkan birkaç rapor ise Sony'nin, The Last of Us Online'ın geleceğini yeniden değerlendirmeye aldığını ortaya koydu. İşte tüm bunlar sonucunda da The Last of Us Online, kendisini bekleyen sonu görmüş oldu.