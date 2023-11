Birkaç yıl önce çıkmış olan ve bugün bile oyunlar özelinde standart belirlemiş The Last of Us Part 2, Remastered olarak geri dönüyor.

Devrimsel olarak niteleyebileceğimiz ilk oyunun ardından The Last of Us Part 2, Sony’nin özel oyunlara ne kadar sevgi kattığını göstermişti. Gerçekçi grafikleri, silah mekanikleri, gizliliği, hikâyeyi anlatış şekli ve çevresiyle The Last of Part 2, bir başyapıt olduğunu sürekli gösteriyor.

Açıkçası oyun hâlâ keyifle oynanıyor ve günümüzdeki ortalama grafik seviyesinin çok üzerinde bir görsel deneyim sunuyor. Siz de bu sebeple takdir edersiniz ki remastered bekleyen birilerinin olduğundan emin değildik. Fakat Naughty Dog, PlayStation 5’in yeteneklerinden faydalanmak istiyor gibi görünüyor.

The Last of Us Part 2’nin fragmanı:

Şirketin resmî duyurusuna göre The Last of Us Part 2’nin platinum kupasını almış olsanız bile bu yeni sürüm, oynamanız için size ilgi çekici sebepler sunacak. Öncelikle bu sürüm, oyunun gelişim sürecine ve mekaniklerine daha derin bir bakış açısı kazandıracak. Tabii oynanışı çeşitlendirmek adına eklenen yeni bir mod da var.

No Return (Dönüş Yok) isimli bu mod, yeni bir mekânda rastgele olaylarla -roguelike biçiminde- şekillenen bir hayatta kalma mekaniği içeriyor. Moda başlamadan önce, bazılarını seri boyunca ilk kez deneyimleyebileceğiniz karakterlerden birini seçiyorsunuz. Oyun süresinde gizlilik veya vurmalı kırmalı ilerleme seçeneği sizin elinizde olacak. Olaylar rastgele geliştiği için bir kere kullandığınız yöntem, diğer senaryoda işe yaramayacaktır.

Tabii bu mod özelinde de bir ilerleme mekaniği var. Söz konusu mod’un içinde belirli karakterler ve bu karakterler skin’ler açma, kendi senaryonuzu oluşturma ve liderlik tablosunda yarışma seçeneklerimiz olacak.

Gitar çalmayı seviyorduk, değil mi?

Free Play isimli yeni mod, açılabilir farklı müzik aletleriyle birlikte çaldığınız müziği kişiselleştirebilmenizi mümkün kılacak. Farklı karakterlerle çalınan müziğin tonu da farklı olacak.

Oyunun hayranları için perde arkası içerikleri de yer alacak.

Bu sayede hayranlar, The Last of Us 2’nin nasıl yapıldığını görme fırsatı yakalayacak. Buna ek olarak oyuna eklenecek Lost Levels (Kayıp Bölümler), geliştirilme aşamasında oyundan çıkarılan bazı kısımları içerecek. Tabii sona ulaşmadan kaldırıldıkları için bunlara tam bölüm gözüyle bakmak doğru olmaz. Geliştirilme sürecinden ufak kesitler gibi düşünelim. Zira bu bölümlerde geliştiriciler bizzat oyundan bahsedecek.

Bu oyuna grafik tarafında daha ne yapılır ki?

TLoU Part 2, PlayStation 5 üzerinde -Fidelity modunda- 4K çıkış desteği, Performans modunda ise 4K çözünürlüğe uyarlanmış 2K çözünürlük desteği sunacak. Çizim mesafesi, gölge kalitesi, animasyon işlemeleri, daha kısa bekleme süreleri ve diğer geliştirilmiş detaylar, oyunu öncekinden çok daha keyifli ve PS5’e yakışır hâle getirecek.

PS5 demişken, oyunun DualSense desteğiyle geleceğini belirtelim. Yani haptic feedback ve adaptif tetik gibi özellikler, TLoU Part 2: Remastered ile çalışacak.

Bunlar haricinde Speedrun modu, açılabilir yeni skin’ler, fotoğraf modunda (dinamik ışıklandırma gibi) yenilikler ve daha niceleri oyuna eklenecek.

Oyun için ön siparişler 5 Aralık tarihinde başlayacak. Baz versiyonun yanında metal kutulu versiyonu da -içinde bizim bulunmadığımız- bazı ülkelerde satışa çıkacak. Oyunun fiyatına yönelik henüz bir bilgi yok fakat oyuna sahip olanlar 10 dolar karşılığında bu sürüme yükseltebiliyor. Bunun haricinde 19 Ocak 2024’te çıkacağını biliyoruz. Sizin bu oyundan beklentileriniz neler?