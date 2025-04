Sony, The Last of Us serisinin iki oyununu içeren yeni paket The Last of Us Complete'i satışa sundu.

The Last of Us dizisinin Max'te yayınlanacak ikinci sezonu öncesi PC'ye çıkan The Last of Us Part 2'nin hemen ardından Sony yeni bir paketi satışa sundu.

Seriye aşina olmayanların ve iki oyunu birden almak isteyenlerin tercih edeceği bu yeni paketin adı The Last of Us Complete olarak duyuruldu.

The Last of Us Complete çıkış fragmanı

Paket, The Last of Us Part 1 ve Part 2'nin yanı sıra roguelike modu ve "kayıp seviyeler" koleksiyonu gibi ekstra özellikleri de kapsıyor.

Elbette her iki oyunun PS5 için geliştirilmiş versiyonlarını ayrı ayrı satın alabilirsiniz ancak bu yeni paket ekstra uğraşa girmeden tüm içeriklere sahip olmanızı sağlarken nispeten daha uyguna oyunlara erişmenizi sağlıyor.

The Last of Us Complete ne kadar?

Normal şartlarda The Last of Us Part 1'in fiyatı 2.799 TL iken The Last of Us Part 2'nin fiyatı ise 1.399 TL. Bugün itibarıyla satışa sunulan The Last of Us Complete paketi ise 3.899 TL fiyat etiketine sahip.

Ayrıca bu yeni paketin kutulu sürümünü arıyorsanız bir süre beklemeniz gerekecek. Paket indirilebilir şekilde an itibarıyla satın alınabilir ve oynanabilir durumda ancak steelbook ile gelen kutulu sürüm Collector's Edition'a özel olacak ve 10 Temmuz'da PlayStation Direct üzerinden satışa sunulacak.