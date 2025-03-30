Sony'nin bu yıl çıkacak özel oyunu Ghost of Yōtei'ye dair yeni detaylar ortaya çıktı.

Sony’nin merakla beklenen PS5 özel oyunu Ghost of Yōtei, bu yılın sonlarında piyasaya sürülecek. Bugün ise oyunun mağaza sayfasına eklenen yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Hikâye ve oynanış nasıl olacak?

Ghost of Yōtei, Ghost of Tsushima’da yaşanan olaylardan tam 300 yıl sonrasını konu alacak. Oyuncular, Atsu adlı yeni bir savaşçının hikâyesine adım atacak.

Ailesinin ölümünün intikamını almak için yola çıkan Atsu, çeşitli görevler ve hayatta kalmak için gerekli kaynakları toplayacak. Oyuncular, savaş tarzlarını kendileri belirleyerek Atsu’nun efsanesini nasıl şekillendireceğine karar verecekler.

Ghost of Yōtei, seriye yepyeni savaş mekanikleri ekleyerek oyunculara ōdachi, kusarigama ve çift katana gibi yeni silahlarla savaşma imkânı sunacak.

Sucker Punch’ın geliştirdiği oyun, Japonya’nın kuzeyinde, Yōtei Dağı ve çevresinde geçen geniş bir açık dünyada oyunculara benzersiz bir keşif deneyimi yaşatacak.

Şimdilik oyuna dair yeni bilgilerimiz bunlarla sınırlı. Gelecek süreçte daha fazla detay paylaşıldıkça bizler de sizlere aktarıyor olacağız.