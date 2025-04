Sony, Nisan ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek yeni oyunları açıkladı.

Sony, PS Plus abonelerine her ay ücretsiz oyun dağıtmasının yanı sıra aynı zamanda PS Plus kütüphanesine de yeni oyunlar ekliyor. Bugün de Nisan ayında kütüphaneye katılacak yeni oyunlar belli oldu.

Sony'nin popüler abonelik hizmeti PS Plus, her ay birkaç adet ücretsiz oyun vermesinin yanı sıra yüzlerce oyundan oluşan kütüphaneye erişmenize izin veriyor.

Nisan ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek en dikkat çeken oyun Warner Bros. imzalı Hogwarts Legacy. Kütüphaneye eklenecek oyunların toplam fiyatı ise tam 8.596 TL değerinde.

Nisan ayında PS Plus kütüphanesine eklenecek oyunlar