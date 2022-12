The Last of Us Dizisinden İlk Fragman Geldi! [Video]

Oyunseverlerin merakla beklediği The Last of Us dizisinin ilk fragmanı paylaşıldı. Fragman, diziyi bekleyenleri heyecanlandırmayı başardı.

Konsol savaşlarında Sony’nin eline avantaj veren en büyük oyunlardan birisi olan The Last of Us serisinin sinema dünyasına yansıyacağı ilk duyurulduğunda, daha önce ortaya çıkan ve hayal kırıklığıyla sonuçlanan yapımlar sebebiyle insanlar adeta ikiye ayrılmıştı. Bu durum hâlâ devam ederken yapımın ilk sezonundan bir fragman paylaşıldı. Söz konusu fragmanda oyundan aşina olduğumuz elementlerin sıkça kullanıldığını görebiliyoruz. Bu da bir nevi özüne sadık kalınmış demek. Lafı fazla uzatmadan gelin fragmana ve ilk bakışta göze çarpan detaylara değinelim. The Last of Us fragmanı: İlk sezonda bizi neler bekliyor? Fragmana baktığımızda kıyamet sonrasını anlatan bir ortam ve oldukça tehlikeli bir yolculukta ilerleyen ana karakterlerimiz Joel ile Ellie’yi görüyoruz. Hikâye ilerledikçe de daha sonra sürekli ana karakterlerimizin başına dert olacak olan insanlar ve yaratıklar ortaya çıkıyor. Diyaloglar esnasında oyundan tanıdığımız Bill ve Riley de kendilerini gösteriyorlar. Tüm kıyamete sebep olan sporlara bağışıklığı bulunan Ellie ile Joel arasındaki bağı hepimiz biliyoruz. Bu bağın gelişiminin ekranlara nasıl aktarılacağı hâlâ merak konusu olsa da paylaşılan son fragmandan sonra insanların bu diziye karşı olan beklentilerinin oldukça yükseldiğini söyleyebiliriz. Dizi, 15 Ocak tarihinde HBO üzerinde yayınlanacak. Başta dizinin kadrosu kafalarda soru işaretlerine sebep olmuştu: Dizide Joel’i Pedro Pascal, Ellie’yi ise Bella Ramsey canlandırıyor. Daha önce bu ikili, oyunun hayranları tarafından role uygun olmadıkları gerekçesiyle eleştirilmişti. The Last of Us'ın ilk tanıtım fragmanı ise şu şekildeydi: İLGİLİ HABER The Last of Us’ın Dizisi ile Oyununu Karşılaştırdık! Aradığımız Başarılı Uyarlamaya Sonunda Kavuşacak mıyız?

