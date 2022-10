Geçtiğimiz günlerde yayımlanan The Last of Us dizisi fragmanı, oyuna olan benzerliği ile dikkatleri üstüne topladı. Biz de yeni bir karşılaştırma ile karşınızdayız.

Naughty Dog ve PlayStation’ın başarılı oyun serisi The Last of Us, ilk olarak 14 Haziran 2013’te karşımıza çıkmış ve oyuncuların büyük sevgisini toplamıştı. Klasik bir zombi hikâyesinden daha çok kıyamet sonrası evrende geçen duygusal ve bir o kadar da aksiyon dolu bir yolculuğu konu alan oyun, 2023 içerisinde kendi dizisine de kavuşacak.

HBO tarafından yapılmakta olan dizi, HBO Max’te yayınlanacak. PlayStation’ın başarılı serisinin dizisini henüz daha izleyememiş olsak da fikir edinebileceğimiz birçok fragman ve bilgi mevcut. O hâlde gelin, oyun ile diziyi karşılaştıralım ve HBO’nun nasıl bir iş ile birlikte karşımıza çıkacağına birlikte göz atalım.

Ortalığı kızıştırmadan önce diziden ne beklediğimizi ve neler bekleyebileceğimizi konuşalım.

The Last of Us’ın meşhur kıyamet sonrası evreninin atmosferini ve Joel ile Ellie’nin karakter gelişimini tam anlamıyla deneyimlemek istiyoruz. Oyunu oynarken hissettiğimiz etkileyici duyguları yoğunluklarını kaybetmemiş bir şekilde tekrardan hissetmeyi ve derinliğini yaşamayı diliyoruz.

HBO, Game of Thrones’un son sezonu ile çuvallasa da yaptığı onlarca fazlasıyla başarılı iş ile bu dizinin altından kalkabilecek tek şirket diyebiliriz. Yayımlanan fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla da oyunun hikâyesine fazlasıyla sadık kalınmış bir yapım ile karşılaşacağız.

Dizi ile oyun birbirine o kadar bağlı ki birçok sahne tıpatıp aynı bile diyebiliriz.

Dizi ve oyunun birbirine olan benzerliği bir hâyli fazla olsa da bazı farklılıklar da içerecek. Örneğin, The Last of Us oyunundaki Joel ve Ellie’yi seslendiren Troy Baker ile Ashley Johnson da dizide bir role sahip olacak.

Bunların dışında elbet dizide birçok ekleme de olacak. Gene de Naughty Dog’un orijinal hikâyesine epey sadık kalan başarılı bir uyarlama göreceğiz.

The Last of Us’ı seven bazı kullanıcılar, Pedro Pascal ve Bella Ramsey’in rol için uygun olmadığını düşünüyor.

Aslında bu sorun, dünyadaki her uyarlamada karşımıza çıkıyor diyebiliriz. Büyük bir hayran kitlesi olan işlerin uyarlamalarının herkesi tatmin etmesi kesinlikle mümkün olmasa da alakasız oyuncu seçimleri de izleyicileri çileden çıkartabiliyor. Kullanıcılar, Pedro Pascal’ın Joel’ine daha az tepki gösterse de Bella Ramsey’in Ellie’yi yansıtamadığını düşünüyorlar.

Bizler ise HBO’ya ve başarılı oyunculara güveniyor, en azından diziyi tamamen seyrettikten sonra yorum yapmak istiyoruz. Fragmanlardan gördüğümüz kadarıyla da epey severek izleyebileceğimiz bir işe kavuşacağız gibi duruyor.

Gelin, oyun ile dizinin karşılaştırmalarına bir de yakından bakalım.

Sol taraftaki görüntüler oyundan, sağ kısımdaki görüntüler ise diziden.

Dizi veya film uyarlamalarının oyunlara olan pozitif etkisini The Witcher ve Cyberpunk: Edgerunners ile bizlere en iyi CD Projekt Red gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Netflix’te yayımlanan Cyberpunk: Edgerunners dizisinin fazlasıyla beğenilmesi sonrasında milyonlarca yeni oyuncuya kavuşan Cyberpunk 2077, uzun zamandır aradığı ikinci şansı bir dizi sayesinde buldu diyebiliriz. CD Projekt, gene Netflix’te yayımlanan The Witcher dizisi ile birlikte The Witcher 3: Wild Hunt’ta da yıllar sonra büyük bir oyuncu artışı yaşamıştı.

Her şeye rağmen Cyberpunk: Edgerunners’ın yarattığı etki, The Witcher dizisinin yarattığı etkiden çok daha büyük diyebiliriz. Çıkmasından iki yıl geçmesine rağmen ulaştığı oyuncu sayılarıyla CD Projekt için yeni bir kapı aralayan Cyberpunk 2077, küllerinden doğdu gibi gözüküyor. İşte PlayStation da önümüzdeki yıllarda önümüze yağdıracağı oyun uyarlamaları ile böyle bir etki yaratmak istiyor. Hazır The Last of Us Part I ve diğer oyunlar da PC’ye geliyorken bu fazlasıyla mümkün gibi gözüküyor.

Önümüzdeki aylarda PlayStation’dan göreceğimiz tüm dizi ve film uyarlamaları:

The Last of Us | HBO Dizisi

Twisted Metal | Peacock Dizisi

Ghost of Tsushima | Film

God of War | Amazon Dizisi

Horizon | Netflix Dizisi

Gran Turismo | Dizi

Bu uyarlamalar sadece PlayStation ile de sınırlı değil